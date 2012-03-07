برابر سپاهان فقط دفاع کردیم/ بازیکنان حریف خیلی روی لوکا تونی خطا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، والتر زنگا که چهارشنبه شب و پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر سپاهان در سالن کنفرانس ورزشگاه فولادشهر اصفهان با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: باید به هر دو تیم تبریک بگویم که فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتند و به سپاهان تبریک بگویم که در این دیدار به پیروزی رسید.

وی در پاسخ به این پرسش که چه شناختی از فوتبال ایران دارید گفت: شناختم از فوتبال ایران زیاد نیست و تنها به آخرین باری برمی گردد که به ایران آمدم و با همین تیم سپاهان بازی کردم. اما می دانم که لیگ قوی دارید که چند تیم مدعی در آن حضور دارند.

والتر زنگا در مورد عملکرد لوکاتونی در دیدار برابر سپاهان نیز گفت: این بازیکن تلاشش را کرد اما بازیکنان سپاهان خیلی روی او خطا کردند و داور می توانست خطاهای بیشتری را بر روی این بازیکن بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال النصر امارات خاطرنشان کرد: ما در این بازی بیشتر دفاع کردیم و این سپاهان بود که خیلی خوب حمله کرد. طبیعی بود که در دقایق پایانی تیم میزبان فشار حملاتش را بیشتر کند و به گل هم برسد. بازیکنان ما در چهار دقیقه پایانی خسته شده بودند و به همین خاطر گل را دریافت کردیم.

وی با بیان اینکه خیلی از بازیکنان این تیم برای اولین بار بود که در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به میدان می رفتند در مورد آینده النصر گفت: این بازی اول بود و ما 5 بازی دیگر پیش رو داریم که باید با سازماندهی بیشتر در این دیدارها به پیروزی برسیم.

والتر زنگا خاطرنشان کرد: ما در لیگ قهرمانان آسیا هیچ تیمی را دستکم نمی گیریم و دیدید که برابر سپاهان عملکرد خوبی داشتیم و نمایش بازیکنانم کاملا راضی کننده بود.