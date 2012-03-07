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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۲

محقق دانشگاه استنفورد:

رقبای اوباما از مدتها پیش رقابت را واگذار کرده اند

رقبای اوباما از مدتها پیش رقابت را واگذار کرده اند

یک کارشناس غربی با اشاره به نبود رقیبی جدی برای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش نامزدهای جمهوریخواه برای شکست دادن وی را بیهوده خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رولاند بندیکتر" کارشناس و پژوهشگر دانشگاه استنفورد آمریکا گفت رقبای جمهوریخواه توان رویارویی با "باراک اوباما" را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ندارند.

وی در گفتگو با روزنامه استاندارد اتریش نتایج انتخابات حزبی جمهوریخواهان در 10 ایالت آمریکا را ناامیدکننده خواند و افزود : نه  "میت رامنی" و نه "ریک سنتروم" که به عنوان نامزدهای اصلی جمهوریخواهان به شمار می روند نمی توانند رقیبی جدی برای اوباما باشند.
 
وی گفت این دو نامزد جزو ضعیف ترین گزینه ها برای رویارویی با اوباما هستند. استاد دانشگاه استنفورد همچنین با اشاره به حضور ضعیف "نیوت گینگریچ" در رقابتهای انتخاباتی این دوره تاکید کرد: گینگریچ هرگز بختی برای رئیس جمهور شدن ندارد، وی شاید غیرقابل انتخاب ترین نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون باشد.
 
به اعتقاد بندیکتر نامزدی که شاید حرفی برای گفتن داشته باشد "ران پل" 77 ساله است اما وی نیز احتمالا برای حمایت از "میت رامنی" در مقابل سنتروم از رقابتها کناره گیری کند.
 
گفتنی است در پی حضور دور از انتظار نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات آمریکا، فرماندار سابق آلاسکا از امکان شرکت خود در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 به عنوان نامزد جمهوریخواهان خبر داد.
کد مطلب 1554719

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