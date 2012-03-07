رقبای اوباما از مدتها پیش رقابت را واگذار کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، "رولاند بندیکتر" کارشناس و پژوهشگر دانشگاه استنفورد آمریکا گفت رقبای جمهوریخواه توان رویارویی با "باراک اوباما" را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ندارند.

وی در گفتگو با روزنامه استاندارد اتریش نتایج انتخابات حزبی جمهوریخواهان در 10 ایالت آمریکا را ناامیدکننده خواند و افزود : نه "میت رامنی" و نه "ریک سنتروم" که به عنوان نامزدهای اصلی جمهوریخواهان به شمار می روند نمی توانند رقیبی جدی برای اوباما باشند.

وی گفت این دو نامزد جزو ضعیف ترین گزینه ها برای رویارویی با اوباما هستند. استاد دانشگاه استنفورد همچنین با اشاره به حضور ضعیف "نیوت گینگریچ" در رقابتهای انتخاباتی این دوره تاکید کرد: گینگریچ هرگز بختی برای رئیس جمهور شدن ندارد، وی شاید غیرقابل انتخاب ترین نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون باشد.

به اعتقاد بندیکتر نامزدی که شاید حرفی برای گفتن داشته باشد "ران پل" 77 ساله است اما وی نیز احتمالا برای حمایت از "میت رامنی" در مقابل سنتروم از رقابتها کناره گیری کند.