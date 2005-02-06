آيت الله سيستاني از اعضاي مجلس جديد خواست به وعده هاي خود به مردم عراق عمل كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازراديو آمريكايي " سوا " ، مرجعيت شيعه از اعضاي پارلمان جديد عراق (مجمع ملي ) خواست به وعده هاي داده شده به مردم عراق وفادار بمانند.



نزهان الدين حمدالله المبارك نماينده آيت الله سيستاني در جنوب بغداد گفت انتخابات عراق را به وضعيت بهتر منتقل خواهد كرد اما آرمانهايي را كه مرجعيت براي تحقق آن دراين مرحله حساس و سرنوشت ساز از تاريخ عراق تلاش مي كند پاسخگو نخواهد بود.



به گفته وي مرجعيت از اعضاي مجلس ملي عراق مي خواهد در راه خدمت به عراق و مردمش تلاش كنند و بايد به وعده هايي كه آنها درجريان مبارزات انتخاباتي به مردم مي دادند عمل كنند.



شايان ذكر است مجلس ملي عراق يا مجمع ملي با 275 نماينده تشكيل مي شود كه همگي از سوي اكثريت ملت عراق در روز 30 ژانويه (11 بهمن) انتخاب شدند .



مهمترين ماموريت اين مجلس تدوين قانون اساسي دايمي و برنامه ريزي جهت برگزاري انتخابات رياست جمهوري در اواخر سال جاري ميلادي است همچنين بودجه عمومي دولت را نيز اين مجلس تصويب مي كند.

آيت الله سيستاني پيش از اين تصريح بود كه نمايندگان منتخب ملت عراق داراي مشروعيت هستند چون از سوي مردم در انتخابات قانوني برگزيده شده اند.

با وجودي كه هنوز هيات عالي اجرايي انتخابات عراق نتايج نهائي و رسمي شمارش آرا را اعلام نكرده است اما اخبار رسيده از پيشتازي ليست ائتلاف عراق يكپارچه كه به علت فراگير بودن و حضور شخصيت هايي از همه طوايف وقوميت هاي عراق مورد حمايت آيت الله سيستاني قرار دارد حكايت مي كند.



