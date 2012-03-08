به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رئوفی نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار ، کیفیت پخت نان در استان زنجان و شهرستانها را قابل قبول یاد کرد و تاکید کرد: باید نظارت و کنترل در بازار و در کیفیت نان تشدید شود و کیفیت نان افزایش پیدا کند .

استاندار زنجان، افزود : سازمان غله باید نظارت کامل بر آرد و نان داشته باشد و مدیریت لازم را در دستور کار خود قرار دهد .

رئوفی نژا د تاکید کرد: باید وضعیت آرام بازار حفظ شود و دستگاه ها نسبت به کنترل بیشتر تعامل لازم را با دستگاههای نظارتی داشته باشند.

وی افزود: نظارت در نمایشگاههای بهاره باید باشد زیرا این نظارت به بازار کمک می کند و عدم نظارت تنش در بازار ایجاد می کند.

استاندار زنجان، توسعه صادرات در سال 90 را مثبت ارزیابی کرد و گفت : با برنامه ریزی های کارشناسی باید توسعه صادرات در استان در سال 91 افزایش پیدا کند چرا که استان زنجان رتبه اول را در توسعه صادرات را به خود اختصاص داده است .

وی گفت: مدیران دستگاههای زیربط از ظرفیت های داخل استان به نحو احسن استفاده کنند و برنامه برای سال 91 را در دستور کار قرار دهند و هدف گذاری مشخص شود تا استان در صادرات توسعه داشته باشد.

