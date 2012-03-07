برگزاری جشنواره غذاهای سنتی در قرچک برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت و ایتام

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دو روز خانواده دانش آموزان، در مدرسه شهید داورزنی قرچک ، غذاهای سنتی سراسر کشور را تهیه و در معرض دید علاقمندان قرار دادند.

در این جشنواره، اولیاء دانش آموزان مدارس قرچک با تهیه و پخت انواع غذاهای سنتی و فروش آن، درآمد حاصله را جهت کمک به نیازمندان و دانش آموزان یتیم مدارس اهدا کردند.

این جشنواره که بیش از 200 نوع غذای سنتی توسط شهروندان و خانواده دانش آموزان‌ در آن طبخ شد، شهروندان با حضور در محل برگزاری نسبت به خرید غذاهای تهیه شده اقدام کردند که در نهایت مبالغ جمع آوری شده در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت تا برای تهیه لوازم مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت و یتیم استفاده شود.

غرس 62 نهال در بیمارستان رازی امین‌آباد

همزمان با هفته منابع طبیعی با حضور خانواده شهدا، 62 نهال به یاد شهدای محلات ناحیه شش شهرری در بیمارستان رازی امین‌آباد کاشته شد.

عصر چهارشنبه همزمان با هفته منابع طبیعی با حضور خانواده شهدا 62 نهال به یاد شهدای محلات ناحیه شش شهرری در بیمارستان رازی امین‌آباد غرس شد.

شهردار ناحیه شش شهرری در حاشیه این مراسم اظهار داشت: همزمان با هفته منابع طبیعی و در راستای اجرای طرح استقبال از بهار سال 91 به یاد شهدای محلات این ناحیه، 62 نهال در بیمارستان رازی امین‌آباد غرس شد.

یحیی رنجبران با اشاره به اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز افزود: ایجاد فضای سبز و نهالستان در محوطه بیمارستان رازی به علت شرایط ویژه ‌ای که این محل دارد همزمان با هفته درختکاری در دستور کار شهرداری قرار گرفت و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 62 نهال در این محل کاشته شد.

وی به حضور دانش‌آموزان مدرسه طلوع آزادی به همراه خانواده معظم شهدا در این مراسم اشاره کرد و افزود: حضور دانش‌آموزان و نسل سومی‌ ها در مراسمی که به یاد شهدا برگزار می ‌شود، موجب آشنایی نسل سومی‌ ها با آرمانها و ارزشهای شهادت و ایثار می ‌شود.

شهردار ناحیه شش شهرری در پایان تصریح کرد: آموزشیاران واحد محیط زیست و بازیافت ناحیه شش نیز به آموزش‌هایی در ارتباط با تفکیک پسماندهای خشک به حاضران پرداختند و سپس با توزیع نایلون بین دانش‌آموزان اقدام به پاکسازی محل کردند و جوایزی نیز به دانش‌آموزان اهدا شد.

250 هکتار از اراضی مسگرآباد جنگلکاری شد

قائم مقام شهرداری منطقه 15 در مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و جشن درختکاری با اشاره به اقدامات گسترده این منطقه در زمینه توسعه فضای سبز و جنگل کاری گفت: در سال جاری 250 هکتار از اراضی محدوده مسگرآباد جنگلکاری شد.

بهروز رضایی در این مراسم که با حضور امام جمعه، ائمه جماعات و دبیران شورایاری محله قیامدشت در بوستان لاله برگزار شد، افزود: تاکنون 950 هکتار از اراضی منطقه 15 جنگلکاری شده است.

وی اظهار داشت: منطقه 15 با دارا بودن 104 بوستان و هزار و 700 هکتار فضای سبز دارای 23.5 مترمربع سرانه فضای سبز است که نسبت به استانداردهای بین المللی وضعیت بسیار خوبی را دارد.

رضایی با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز و نگهداری و مراقبت از آن یادآور شد: در این راستا برنامه ریزیهای خوبی برای سال آینده در نظر گرفته شده که می توان به اجرای 15 هکتار جنگل کاری در ورودی و خروجی تهران از سمت بزرگراه امام رضا(ع) اشاره کرد.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام سید داود شاهچراغی امام جمعه قیامدشت با بیان آیات و روایاتی در ارتباط با اهمیت موضوع درخت و درختکاری، بیان داشت: درختکاری در دین اسلام یک فرهنگ ارزشمند است و مقام معظم رهبری نیز در سالهای اخیر توجه ویژه ای به مقوله توسعه فضای سبز در تهران داشتند.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 15 نیز در این مراسم گفت: با توجه به قدیمی بودن بوستانهای منطقه، بازپیرایی و استاندارد کردن بوستانها در دستور قرار گرفته است.

ساسان مسعودی افزود: در این راستا عملیات بازپیرایی 30 بوستان به اتمام رسید و تعداد 30 بوستان در حال اجراست و 22 بوستان دیگر این نیز سال آینده بازپیرایی خواهد شد.

کاشت نهال توسط مسوولان و دانش آموزان، تقدیر از باغبانان و شهروندان نمونه در امر فضای سبز و آموزشگران مرکز آموزش کلینیک گل و گیاه، اجرای مسابقه سبزه آرایی و کاشت تراریوم (باغ شیشه ای) بین شهرندان و نقاشی دیواری کودکان با موضوع درختکاری از دیگر برنامه های این مراسم بود.