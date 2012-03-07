تردید در مورد وجود فلسفه معاصر ایرانی/لزوم گوش دادن فیلسوف به سخن "دیگران"

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب "فلسفه معاصر ایران" اثر دکتر رضا داوری اردکانی، با حضور مؤلف و دکتر دینانی و دکتر مصلح عصر امروز چهارشنبه 17 اسفندماه در سرای اهل قلم برگزار شد.

دکتر علی اصغر مصلح استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سالیان زیادی است که شاگردی دکتر داوری را کرده گفت: دکتر داوری عنوان "فلسفه معاصر ایران" را بر کتاب خود نهاده و این در حالی است که چیزی به نام فلسفه معاصر ایران نمی شناسم.

وی افزود: بنابراین عنوان کتاب دکتر داوری برایم پرسش زاست. داوری از جمله کسانی است که با دغدغه و درد وضع تفکر ایران را رصد کرده و مقالات و آثاری در این زمینه نوشته است.

وی با اشاره به اینکه اظهار نظر در مورد کتاب داوری، اظهارنظر درباره وضع فلسفه در ایران است گفت: پرسش کانونی کتاب این است که فلسفه در ایران دوره معاصر چه راهی را طی کرده و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟

مصلح تصریح کرد: بر این اساس نویسنده کتاب به موجودیتی به نام فلسفه معاصر ایران اعتقاد دارد. من معتقد نیستم که چنین موجودیتی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه موضوع آثار دکتر داوری فلسفه است گفت: داوری در آثار خود مدلول فلسفه و فکر را نشان نمی دهد. او در حالی که فلاسفه را آموزگاران بزرگ می داند ولی در برخی جاها عارفان را در رقم زدن سرنوشت یک قوم از فلاسفه بالاتر می داند.

مصلح افزود: پرسش این است که کجا رد پای فلسفه معاصر ایرانی را باید یافت؟! اگر مراد وضع آموزش فلسفه در ایران است که باید گفت از زمان تأسیس گروه فلسفه توسط دکتر یحیوی جلوتر نرفته‌ایم.

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: نسل جدید استادان فلسفه در ایران جدیت و غیرت اساتید گذشته فلسفه را ندارند.

وی با طرح این پرسش که آیا می توان امروز از مکتبی فلسفی در ایران معاصر سخن گفت، تصریح کرد: تفکر فلسفی در ایران زمانی محقق خواهد شد که بر خاک فرهنگ ایرانی فلسفه‌ای که متوجه مسائل ایران باشد بروید.

وی تأکید کرد: نسل اول استادان فلسفه در ایران برای رشد تفکر در ایران احساس رسالت می کردند اما اکنون استادان فلسفه برای مطالعه خود فیلسوفی را انتخاب می کنند و اینکه آیا آن فیلسوف به درد جامعه ما می خورد خود محل سؤال است!

وی در پایان تصریح کرد: فلسفه معاصر ایران زمانی تعین پیدا می کند که اهل فلسفه احساس نیاز به دیگری کنند و به سنت و محدودیتهای خود وقوف پیدا کنند.