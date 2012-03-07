جامعه هدف طرح ملی "فرشتگان رحمت" تمام نیازمندان هستند

علی جوادی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم راه اندازی خانه داوطلب هلال احمر در روستای عشق آباد کهریزک از توابع شهرستان ری در گفتگو با خبرنگاران افزود‌: این طرح با هدف جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم نوعدوست و با مشارکت فعالانه داوطلبان تلاشگر در جهت پیشبرد برنامه های بشردوستانه و خدمت رسانی به مردم آسیب پذیر اجرا می شود و مشارکت خیرین در این طرح لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: طرح ملی فرشتگان رحمت که همه ساله با فرارسیدن ایام پایانی سال در کشور برگزار می شود، در واقع توان توانمندان را به نیاز مستمندان متصل می کند.

این مسئول افزود: در حقیقت حلقه اتصال سازمان داوطلبان با نیازمندان، کمک و یاری خیرین و نیکوکاران است و با مشارکت دلسوزانه خیرین موفقیت و دستیابی به اهداف انسان دوستانه که همان تسکین آلام بشری است، امکان پذیر خواهد بود که تاکنون مشارکت خیرین در این طرح بالاتر از حد تصور بوده است.

در سال جاری بیش از 50 هزار بسته عیدانه در راستای طرح ملی 'فرشتگان رحمت' جمعیت هلال احمر در بین خانوارهای نیازمند و محروم در سراسر کشور توزیع خواهد شد که 12 هزار بسته اختصاص به استان تهران دارد.