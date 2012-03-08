نظارت بر کالاهای تولیدی امنیت در جامعه را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی شامگاه چهارشنبه در ستاد تنظیم بازار افزود: تولید آرد با کیفیت و در این راستا نان با کیفیت از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه شود .

وی ادامه داد: تولید آرد با کیفیت موجب ارتقای کیفیت نان تولیدی نانوایی‌ها می‌شود و باید مدیران دستگاههای زیربط حمایت های لازم از کارخانه های آرد سازی در استان را در دستور کار قرار دهند .

عباسی تاکید کرد: دستگاه‌های زیربط باید همکاری لازم را با شرکت غله داشته باشند و به حمایت از کارخانجات آرد و نان توجه کنند .

وی در ادامه گفت: شرکت غله در نظارت از نانوایی ها عملکرد خوبی داشته است لذا باید بیشتر از این نظارت از واحدهای نانوایی را در دستور کار قرار دهد .

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان یاد آور شد : خدمت به مردم وظیفه ذاتی دولت است و این حق مردم است که از خدمات با کیفیت استفاده کنند لذا در این راستا باید دستگاههای اجرایی خدمات درست و با کیفیت را به مردم ارائه دهند .