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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۲

عباسی:

نظارت بر کالاهای تولیدی امنیت در جامعه را به دنبال دارد

نظارت بر کالاهای تولیدی امنیت در جامعه را به دنبال دارد

زنجان -خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری استان زنجان گفت : نظارت بر کالاهای تولیدی امنیت در جامعه را به دنبال داشته و نیازهای مردم را تامین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی شامگاه چهارشنبه در ستاد تنظیم بازار افزود: تولید آرد با کیفیت و در این راستا نان با کیفیت از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه شود .

وی ادامه داد: تولید آرد با کیفیت موجب ارتقای کیفیت نان تولیدی نانوایی‌ها می‌شود و باید مدیران دستگاههای زیربط  حمایت های لازم از کارخانه های آرد سازی در استان را در دستور کار قرار دهند .

عباسی تاکید کرد: دستگاه‌های زیربط باید همکاری لازم را با شرکت غله داشته باشند و به حمایت از کارخانجات آرد و نان  توجه کنند .

وی در ادامه گفت: شرکت غله در نظارت از نانوایی ها عملکرد خوبی داشته است لذا باید بیشتر از این نظارت از واحدهای نانوایی را در دستور کار قرار دهد .

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان یاد آور شد : خدمت به مردم وظیفه ذاتی دولت است و این حق مردم است که از خدمات با کیفیت استفاده کنند لذا در این راستا باید دستگاههای اجرایی خدمات درست و با کیفیت را به مردم ارائه دهند .

کد مطلب 1554731

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