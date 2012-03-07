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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۰

محسن بنگر در گفتگو با مهر:

سپاهان آینده روشنی در لیگ قهرمانان دارد/ لوکا تونی را به خوبی مهار کردم

سپاهان آینده روشنی در لیگ قهرمانان دارد/ لوکا تونی را به خوبی مهار کردم

مدافع تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه توانستم به خوبی لوکا تونی را مهار کنم،گفت: با این برد آینده روشنی را برای تیم سپاهان در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا می‌بینم.

محسن بنگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های فوتبال سپاهان و النصر که با برتری یک بر صفر تیم سپاهان به پایان رسید، ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم سپاهان از هر نظر در کل جریان بازی برتر از تیم النصر امارات بود. این موضوع اهمیت زیادی داشت که ما در اولین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا پیروز از میدان خارج شویم.

وی در همین خصوص افزود: با این برد آینده تیم سپاهان را در ادامه بازی های لیگ قهرمانان آسیا روشن می بینم.

مدافع تیم فوتبال سپاهان در خصوص بازی مقابل لوکا تونی تأکید کرد: من فکر می کنم، به خوبی توانستم در این بازی لوکا تونی را مهار کنم و در این خصوص خواسته کادر فنی را برآورده کردم. خوشبختانه در بازی مقابل النصر توانستم رضایت کرانچار را جلب کنم.

کد مطلب 1554733

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