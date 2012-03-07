پوتین ادعای رسانه ها در مورد اسد را رد کرد/تاکید بر حمایت مسکو از دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه به ادعاهای رسانه های غربی در مورد طرح موضوع اعطای پناهندگی به رئیس جمهوری سوریه در دولت خود واکنش نشان داد.

بر این اساس پوتین با رد این ادعاها گفت : ما هرگز چنین مسئله ای را مورد بحث قرار نداده ایم. وی همچنین از ادامه حمایت دولت روسیه از سوریه و مقابله با هر گونه اقدام غرب علیه نظام این کشور خبر داد.

روسیه پیشتر نیز با وتوی قطعنامه ضدسوری غربی ها مخالفت خود را با اینگونه اقدامات به نمایش گذاشته است.

گفتنی است پس از پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه روسیه، این کشور اعلام کرد غربی ها انتظار نداشته باشند که موضع مسکو در قبال سوریه پس از این پیروزی تغییر کند.

