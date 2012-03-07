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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

پوتین ادعای رسانه ها در مورد اسد را رد کرد/تاکید بر حمایت مسکو از دمشق

پوتین ادعای رسانه ها در مورد اسد را رد کرد/تاکید بر حمایت مسکو از دمشق

نخست وزیر روسیه و رئیس آتی کرملین ضمن رد ادعای برخی رسانه ها درباره اعطای پناهندگی به بشار اسد از سوی مسکو بر ادامه حمایت از سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه به ادعاهای رسانه های غربی در مورد طرح موضوع اعطای پناهندگی به رئیس جمهوری سوریه در دولت خود واکنش نشان داد.

بر این اساس پوتین با رد این ادعاها گفت : ما هرگز چنین مسئله ای را مورد بحث قرار نداده ایم. وی همچنین از ادامه حمایت دولت روسیه از سوریه و مقابله با هر گونه اقدام غرب علیه نظام این کشور خبر داد.
 
روسیه پیشتر نیز با وتوی قطعنامه ضدسوری غربی ها مخالفت خود را با اینگونه اقدامات به نمایش گذاشته است.
 
گفتنی است پس از پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه روسیه، این کشور اعلام کرد غربی ها انتظار نداشته باشند که موضع مسکو در قبال سوریه پس از این پیروزی تغییر کند.
 
کد مطلب 1554735

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