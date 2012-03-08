تکذیب مجدد فروش پارک پردیسان / توسعه شتابزده آذربایجان بحرانی جدی برای حیات خزر

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.



تکذیب مجدد فروش پارک پردیسان/ مدرکی مبنی بر تغییر کاربری وجود ندارد

پس از واکنش تند رئیس سازمان محیط زیست به گفته‌های معصومه ابتکار در مورد طرح فروش پارک پردیسان برخی رسانه ها متن مصوبه هیئت دولت را منتشر کردند. اما این هفته برای بار دوم محمدی زاده ضمن تکذیب مجدد فروش پارک پردیسان اعلام کرد ممکن است هزاران مجوز برای پارک پردیسان صادر شده باشد اما چیزی که اعلام کند ما تغییر کاربری داده‌ایم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در دوسال و نیمی که من مسئولیت سازمان محیط زیست را دارم هیچگونه تغییر کاربری اتفاق نیفتاده است تأکید کرد: در رابطه با فروش پارک پردیسان، سازمان اساسا برنامه فروش ندارد قبلا هم اعلام کردیم که یک طرح جامع زیست محیطی قرار است در پارک پردیسان اجرا شود که مطالعاتش از قبل از انقلاب انجام شده و امروز این اطلاعات به روز شده و قرار است که با مشارکت بخش غیر دولتی در راستای اجرای اصل 44 اجرا شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این طرح اگر قرار است اجرا شود، باید از کمسیون ماده پنج مجوز بگیرد که هنوز نه تقاضایی برای آن شده و نه مجوزی صادر شده و نه هیچگونه تغییر کاربری داده شده است.

مجوز ساخت شهر پردیس در جاجرود نباید امضا می شد

این هفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مجوز تخریب و ساخت‌وسازها در اراضی حفاظت‌شده جاجرود در شهرک پردیس مربوط به ۱۴سال‌ قبل است و حق بر این بود که این مجوز داده نمی شد.

محمد جواد محمدی‌زاده در خصوص واگذاری اراضی منطقه سرخه‌حصار وخجیرافزود: سازمان محیط زیست هیچ تصمیمی مبنی بر واگذاری اراضی منطقه سرخه‌حصار و خجیر نگرفته است.

به گفته وی، تصمیمی در تاریخ 12 مرداد سال 76 مبنی بر واگذاری حدود 6 هزار و 700 هکتار از مناطق حفاظت شده جاجرود توسط منافی رئیس وقت سازمان محیط زیست انجام گرفته و وی صورت جلسه‌ای را امضا کرد.

رییس سازمان محیط زیست تأکید کرد: اما سازمان حفاظت محیط زیست برای منطقه خجیر که دارای ارزش حیاتی بسیار بالا است پیشنهادی را به دولت ارائه کرده است که برخی از حوزه‌های جدیدی که در منطقه است به جبران تصمیمی که در 14 سال قبل گرفته شده به منطقه محیط زیستی آن مکان اضافه شود.

سرانه جنگل در ایران 26 درصد سرانه جهانی جنگل است

این هفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سرانه جنگل به ازای هر نفر در کشور ما حدود دو هزار متر است گفت: در دنیا این سرانه به ازای هر نفر 7500 متر است یعنی سرانه جنگل در کشور ما 26 درصد سرانه جهانی جنگل است.

محمدجواد محمدی زاده افزود: سرانه جنگل در کشور ما پایین است بر همین اساس دولت برنامه ریزی کرده که در سال حدود صد هزار هکتار کاشت جنگل انجام دهد و حدود 500 هزار هکتار هم از توسعه بیابان و خشک شدن جنگل ها جلوگیری کند.

به گفته وی، برای شهرداریها به خصوص شهرداری کلانشهرها نیز دولت هدفگذاری کرده که سرانه فضای سبز یک متر به ازای هر نفر گسترش یابد که این برنامه از هدفگذاریهایی است که در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا لحاظ شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه سطح جنگل ها در کشور ما امروز حدود 14 میلیون هکتار است اظهار داشت: در مرحله اول و طی برنامه پنجم توسعه دولت هدفگذاری کرده تا سطح جنگل ها را در کشور به 18 میلیون هکتار رسانده و در سالهای آینده پس از برنامه پنجم توسعه این سطح را به 25 میلیون هکتار برساند.

پارک ملی صلح و دوستی در مرز ایران و ارمنستان ایجاد می‌شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پارک ملی صلح و دوستی در مرز ایران و ارمنستان با رعایت تمامیت ارضی دو کشور ایجاد می‌شود.

محمدجواد محمدی زاده دوشنبه این هفته در نشست خبری که با حضور وزیر محیط زیست ارمنستان، در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: سند همکاری زیست محیطی دو کشور ایران و ارمنستان در روز درختکاری به نشان دوستی این دو کشور امضا می‌شود و به منظور استحکام این دوستی دو اصله درخت نیز در باغ اطراف سازمان محیط زیست کاشته می شود.

به گفته وی، یکی از مهمترین سرفصل های این سند ایجاد پارک ملی صلح و دوستی با مساحت صدهزار هکتار در مرز دو کشور است که 25 هزار هکتار آن در ایران و 75 هزار هکتار از این پارک در ارمنستان قرار دارد.

محمدی زاده با بیان اینکه احداث این پارک با در نظر گرفتن تمامیت ارضی مرزهای جغرافیایی دو کشور و قوانین هریک از کشورها صورت می گیرد، اظهار داشت: هدف از احداث این پارک حفاظت تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری دو کشور، حفاظت از شرایط اقلیمی، و تقویت مقتضیات زیست محیطی دو کشور، توسعه اکوتوریسم و همچنین تقویت فعالیت های اقتصادی با رعایت موازین زیست محیطی در مرز مشترک دو کشور است.

18 هزار مرجان از بندر شهید بهشتی منتقل شدند

این هفته معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست گفت: انتقال 18 هزار کلونی مرجان از بندر شهید بهشتی با حداکثر 15 درصد تلفات انجام شد.

عبدالرضا کرباسی افزود: جهت توسعه بندر شهید بهشتی سازمان بنادر و دریانوردی ملزم شده بود تا نسبت به انتقال 18 هزار کلونی مرجان به فاصله 5/1 کیلومتری در مقابل هتل لیپاراقدام کند.

به گفته وی، این جابجایی زیر نظر متخصصان ایرانی و مشاوران خارجی تا حد بسیار خوبی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در دنیا انتقال مرجانها حتی با 40 تا 50 درصد تلفات نیز قابل قبول است گفت: انتقال این 18 هزار کلونی مرجانی از بندر شهید بهشتی حداکثر 15 درصد تلفات داشته که می تواند به عنوان الگویی در تمام دنیا بکار برده شود.

به گفته کرباسی، به غیر از این 18 هزار کلونی قراردادی با سازمان بنادر و کشتیرانی برای انتقال 2 هزار کلونی قوی جثه در اطراف کلونی های کوچکتر بسته شده است.

توسعه شتابزده آذربایجان بحرانی جدی برای حیات خزر



توسعه شتابزده کشور آذربایجان و عطش این کشور برای بهره‌برداری اقتصادی از دریای خزر بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی حیات خزر را به مخاطره انداخته است. این در حالی است که حرکت لکه‌های نفتی در این دریا از آذربایجان به سمت ایران نیز این بحران را تشدید کرده است.

کشورآذربایجان که یکی از کشور های در حال توسعه حوزه خزر است هیچگونه پایبندی حداقل در رابطه با مسائل عینی زیست محیطی از خود بروز نمی دهد در حقیقت آذربایجان آنچنان تشنه توسعه است که دریای خزر را فقط محلی برای چاه های نفت خود می بیند و کاری به مسائل دیگر ندارد.

همچنین جمهوری آذربایجان برای ساخت بلندترین برج جهان در سواحل دریای خزر در حال برنامه ریزی است.

این پروژه شامل 41 جزیره مصنوعی به وسعت 25 کیلومتر است که در جنوب شهر باکو، پایتخت آذربایجان، ساخته می شود. این پروژه همچنان شامل مرکز خرید، چند هتل و واحدهای مسکونی نیز خواهد بود. نام این پروژه جزایر خزر است و ساخت آن از اواخر سال 2013 آغاز می شود.

ساخت این پروژه بزرگ درحالی در دستور کار آذربایجان قرار گرفته که چندی پیش انتشار خبری مشابهی در مورد ساخت جزیره مصنوعی در سواحل دریای خزر در کشور ترکمنستان اعتراض دوستداران محیط زیست را به دنبال داشت. نکته جالب توجه درباره این پروژه آنکه نام آن نیز جزیره خزر است.