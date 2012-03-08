شور اجتماعی مردم بر دور دوم انتخابات مجلس هم حاکم خواهد بود

محمود چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور شکوهمند و تاثیرگذار آحاد مختلف مردم در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس، جلوه ای جدید از غرورآفرینی ملی خواهد بود.

وی با قدردانی از تلاش های موثر رسانه های ارتباط جمعی در خلق فضای فعالیتی سالم و مناسب انتخاباتی، اظهار داشت: اصحاب رسانه در جریان مراحل مختلف برنامه انتخابات دور نهم مجلس، برای ایجاد فضای سالم و مناسب برگزاری یک انتخابات باشکوه و دشمن شکن تلاش وافری را از خود نشان دادند.

فرماندار تبریز در ادامه با اشاره به اینکه پاسخگویی شفاف به دغدغه های معیشتی و اقتصادی مردم باید محقق شود ، گفت: مردم همواره با قبول واقعیات موجود ضمن افزایش مشارکت های اجتماعی خود گام های بلندی را برای رسیدن به بالندگی های افتخارآفرین کشور برداشته اند.

چمنی، اصل ارزشگذاری به اعتماد عمومی مردم را عاملی مهم در تحقق توسعه فراگیر نظام اداری و خدماتی جامعه دانست و افزود: نباید اجازه داد که برخی فرصت طلبان داخلی و خارجی گام در مسیر تضعیف حقوق اجتماعی و سیاسی و نیز اقتصادی مردم و افزایش بدبینی آنها نسبت به ساختار فعالیتی نظام حکومتی جامعه بگذارند.

فرماندار تبریز اهتمام ویژه مسئولان دستگاه های مختلف دولتی در شناسایی و حل و فصل نارسائی های به روز اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروزه گرفتارسازی آحاد مختلف در مراحل مختلف بوراکراسی اداری و خدشه دار کردن سیستم روابط ارتباطی آنان با دستگاه های مختلف دولتی دور از انصاف بوده و در این رابطه باید مردم را بهره مند از خدمات نظام اداری کارآمد و تاثیرگذار لازم کرد.

وی همچنین با دعوت مسئولان اجرایی به حفظ بیش از گذشته روحیه خدمتگزاری صادقانه به مردم و دفاع از حدود شرعی و اخلاقی برنامه های اجرایی، نظارتی و اداری خود افزود: مسئولان مراکز اداری باید دستاوردها و مفاهیم قرآنی و اسلامی را بیش از گذشته با فعالیت های اداری خود عجین و همراه سازند چرا که جلب رضایت عمومی مردم نیز از طریق اینچنین راه حلی جلوه مطلوب و قانونمندی را به خود خواهد گرفت.