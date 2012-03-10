تراکم جمعیتی عامل بکر نماندن برخی گردشگاه های طبیعی تهران نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، استان تهران دارای 14 شهرستان به نامهای تهران، شمیرانات، دماوند، فیروزکوه، ری، ورامین، پاکدشت، پیشوا، ملارد، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، قدس و بهارستان است که در این گزارش به جاذبه های گردشگری و طبیعی شهرستانهای شمال، شرق، مرکز و جنوب استان تهران اشاره می شود.

از نظر جغرافیایی، استان تهران از شمال به کوههای البرز، از جنوب به صحرای مرکزی، از غرب به استان سمنان و از شرق به استان قزوین محدود می شود.

معرفی آثار طبیعی و گردشگری شهرستان تهران

تهران دارای مظاهر جالبی از میراث معنوی و جاذبه های گردشگری است که برخی از آنها در کشور منحصر بفرد بوده و سالانه میلیونها گردشگر را از اقصی نقاط جهان به خود جلب می کند.

از جمله آثار این شهرستان می توان به سردر باغ ملی، موزه ملک، موزه سکه، موزه پست، موزه جواهرات ملی، موزه سیزده آبان، بازار بزرگ تهران، کاخ موزه گلستان، موزه هنرهای ملی، موزه آبگینه و سفالینه های ایران، موزه تاریخ طبیعی، موزه دفینه، شهرک سینمایی غزالی، موزه زمین شناسی، موزه دانشکده علوم"موزه فاطمی"، خانه صبا، مدرسه دارالفنون، موزه ایران باستان، مدرسه البرز، بقعه سرقبر آقا، امامزاده داود(ع)، مسجد جامع تهران، خانه پیرنیا مشیر الدوله و عمارت کوشک اشاره کرد.

نمایی از مدرسه دارالفنون تهران



همچنین عمارت مسعودیه، خانه وثوق، خانه مستوفی الممالک، موزه هنرهای معاصر، موزه فرش، مجموعه ورزشی آزادی، پارک آبی آزادگان، پارک ساعی، پارک ارم، پارک ملت، باغ وحش، چوگان، پرش و چتربازی، دوچرخ سواری، اسب و سوارکاری، ورزشهای باستانی، کلیسای سرکیس مقدس، سردر دبیرستان فیروز بهرام، موزه رضا عباسی، موزه نقاشی پشت شیشه، موزه شهدا، صنایع دستی استان تهران، مجموعه یادمان؛ برج میلاد و ... نیز از دیگر مناطق بکر پایتخت است.

معرفی آثار طبیعی و گردشگری شهرستان شمیرانات

مسیر کوهپیمایی دربند، مسیر کوهپیمایی درکه، پیست اسکی شمشک، پارک جمشیدیه، باغ فردوس، موزه پرفسور حسابی، آستان مقدس امامزاده صالح(ع)، امامزاده قاسم(ع)، پارک دارآباد، پارک نیاوران، موزه حیات وحش، تکیه نیاوران، بازار تجریش، کاخ موزه سعدآباد، کاخ موزه نیاوران، امامزاده موسی(ع) و چنار کهنسال، شهرهای اوشان، رودبار قصران و لواسانات، آبشارهای ناران و کفترلو، امامزاده سید خسرو(ع)، امامزده ابراهیم(ع) آبنیک، گورستان ظهیرالدوله، غار اسبول، غار هملون، کاخ مظفری و قلعه امامه از آثار گردشگری و طبیعی این منطقه هستند.

ضریح مطهر امامزاده صالح(ع) شمیرانات



معرفی آثار طبیعی و گردشگری شهرستان دماوند

منطقه دماوند یکی از زیباترین کوههای مخروطی و بلندترین قله ایران را در درون خود جای داده و همواره مورد توجه کوهنوردان و گردشگران داخلی و خارجی بوده است.

قله دماوند در 75 کیلومتری شمال شرقی تهران قرار داشته و بلندترین قله رشته کوههای البرز است که 5671 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

پارک ملی لار بزرگترین دره ایران است که در۷۰کیلومترى شمال شرق شهر تهران واقع شده و این منطقه دارای آب و هواى متغیر و چشمه هاى متعددی است.

روستای توریستی آبگرم لاریجان که در آن حمامهای آب گرم فراوانی وجود دارد که جمعیت زیادی را در فصلهای مختلف به سمت خود جلب می کند.

ازشاخص ترین چشمه های آب معدنی که در این منطقه وجود دارند می توان به آبگرم بایجان، چشمه های آب معدنی اَسک، آب معدنی استراباکو، چشمۀ پلور، چشمۀ آب معدنی آب آهن و اِستله سر اشاره کرد.

برج شبلی دماوند



برج یادمان شیخ شبلی نیز از جاذبه های زیبای تاریخی و گردشگری شهرستان کهن دماوند است.

آبشار زیبای شاهاندشت، غار گل زرد، مسجد جامع دماوند، پل تاریخی نمیر، غار رودافشان، دریاچه تار،هتل آبعلی، پل فردوسی، چشمه اعلا، امامزادگان عبدالله و عبیدالله(ع)، پیست اسکی آبعلی، بقعه سید گته میر، ملقب به میر مطهر، امام زاده هاشم(ع)، مسجد جامع کیلان، امامزاده عبدالله و خلیل الله(ع) از دیگر آثار گردشگری این شهرستان است.

معرفی آثار طبیعی و گردشگری شهرستان فیروزکوه

شهرستان فیروزکوه به دلیل موقعیت خاص همواره مورد توجه اقوام و گروههای انسانی بوده و گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند.

منطقه شکار ممنوعه "کاوه ده" با ۱۷۴۰۰۰ هکتار وسعت دارای پوشش گیاهی متنوع و غنی است که انواع وحوش و از جمله قوچ و میش، کل و بز، آهو و گراز، پلنگ، روباه، خرس، خرگوش، انواع پرندگان و خزندگان را در خود جای داده‌است که بصورت گله‌های بزرگ در منطقه زندگی می‌کنند.

حبله رود از مهمترین رودخانه جاری در سطح شهرستان و سرشاخه اصلی آن گورسفید، نمرود، دلیچای، ساواشی، هویر و قزقانچای است.

تنگه واشی فیروزکوه



تنگه واشی مکانی با جاذبه‌ های گردشگری است که در حدود ۱۵ کیلومتری شمال غربی شهرستان فیروزکوه قرار گرفته و با داشتن آب و هوای مناسب در بهار و تابستانها، میزبان جمعیت کثیری از مسافران و گردشگران است.

آثار باستانی تنگه، امامزادگان معصوم سلیمان بی بی(س) روستای جلیزند، غار بورنیک، چشمه آب معدنی خمده، سرخ قلعه سرانزا، تپه باستانی کله منار، قلعه فیروزکوه، امامزاده اسماعیل(ع)، گود گنبد شهر فیروزکوه، حمام درده، کاروانسرای گدوک، بقعه سید علی و خانواده، برج مزداران و رباط سنگی امین آباد از دیگر آثار گردشگری و جاذبه های دیدنی این شهرستان است.

معرفی آثار طبیعی و گردشگری شهرستان ری

سابقه و قدمت شش هزار ساله ری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی به خصوص آستان حضرت عبدالعظیم(ع)، ویژگیهای بسیار بارز و خاصی به این منطقه بخشیده و آن را نسبت به سایر مناطق تهران، مجزا و متفاوت ساخته است.

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) از قرن سوم تا کنون، به عنوان یکی از مشهورترین اماکن زیارتی و سیاحتی ایران از دیرباز مورد توجه و عنایت دوست داران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بوده و در طول سال سیل عظیم زائران را از اقصی نقاط ایران و جهان به سوی خویش گسیل می دارد.

ضریح مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) ری



بازار 500 ساله ری، مرقد مطهر امام خمینی(ره)، آتشکده ری، تپه چشمه علی، بقعه ابن بابویه، مقبره بی بی شهربانو(س)، برج نقارهخانه، برج اینانج(گورستان سلطنتی)، کاروانسرای شاه عباسی، کاروانسرای کنارگرد، مسجد افضلیه، قلعه قاچاقاچ، بقعه جوانمرد قصاب، مقبره شیخ کلینی، یخچال طبیعی کُلِین، قلعه گبری، آب انبار آراد، امامزاده هاجر خاتون(س)، خاتم کاریهای امامزاده عبدالله(ع)، امامزاده بی بی زبیده(س)، دژ رشکان، زندان هارون، استودان گبرها و برج طغرل از دیگر آثار این شهرستان محسوب می شود.

معرفی آثار طبیعی و گردشگری شهرستان ورامین

آثار گردشگری ورامین بسیار متنوع است و علاوه بر آثار تاریخی جذاب، مکانهای زیارتی زیادی را نیز در خود جای داده است.

برج علاءالدین مربوط به حاکم ری بوده است و پدرش و فرزندانش نیز از فرمانروایان ری بوده اند.

روستای خاوه از جمله روستاهای دارای بافت سنتی و قدیمی ورامین و یکی از روستاهای هدف گردشگری استان تهران است که در بخش جوادآباد ورامین قرار دارد.

پارک ملی کویر و منطقه حفاظت شده کویر که به عنوان ذخیره گاه پرندگان، خزندگان و حتی دوزیستان به شمار می رود.

مسجد جامع ورامین



مسجد جامع ورامین از قدیمی ترین مساجد قاره آسیا و جز 152 آثار برتر کشور است.

پل باقرآباد در 25 کیلومتری جنوب غرب تهران در مسیر جاده تهران – ورامین بر روی یکی از شاخه های رودخانه جاجرود قرار گرفته، قدمتی در حد دوران قاجاریه دارد

تالاب بند علیخان که این نام برگزفته از یک بند خاکی است که در چند صد سال قبل در جنوب چرمشهر احداث شده است.

از دیگر آثار این شهرستان می توان به کاروانسرای دیرگچین، کاروانسرا یا قصر بهرام، کاروانسرای عین الرشید، امامزاده یحیی و بقعه یوسف رضا و قلعه ایرج، حرم سرای قصربهرام، بقعه امامزداگان خواهر بی بی و زبیده(س)، برج آرامگاهی حسین رازی معروف به حسین رضا،آرامگاه امامزاده ابراهیم، بقعه امامزادگان سکینه بانو و حلیمه خاتون، آرامگاه علی اکبر شاه ترک و قلعه های تاریخی ایوب خان و جعفر خان علی دوستی در روستای تجره، آرامگاه پیر یعقوب روستای زواره بید، امامزاده علی، یخچال طبیعی سنتی روستای طارند سفلی و علیا، قلعه باستانی روستای فردیس، کاروانسرای روستای حصار اولیا و ... اشاره کرد.

معرفی آثار طبیعی و گردشگری شهرستان پاکدشت

شهرستان پاکدشت یکی از شهرستانهای استان تهران است که در جنوب شرقی تهران و در حاشیه جاده ترانزیتی تهران- مشهد قرار دارد.

تاکنون 30 مورد از آثار تاریخی شهرستان پاکدشت در فهرست آثار ملی قرارگرفته است.

امامزاده سیدجلیل(ع) در جنوب روستای فیلستان شهرستان پاکدشت واقع شده و متعلق به دوران صفویه است.

برای گردشگرانی که علاقه مند به معماری بناها هستند، ساختار گنبد بنای این اثر ملی نیز جالب و خاطره انگیز است.

عشایر پاکدشت در حال پخت نان سنتی



عشایر ساکن پاکدشت و دهکده گل و گیاه این شهرستان نیز از جمله جاذبه های گردشگری و طبیعی هستند که در روزهای بهاری، باعث انبساط خاطر می شوند.

امامزاده محمد(ع) که قدمت بنای اولیه آن مربوط به دوره قاجاریه است، در فاصله سه کیلومتری حصار امیر و غرب روستای ده امام پاکدشت واقع شده و دارای دو مناره رفیع و گنبد طلایی رنگ است.

آب انبار حیدرآباد، قلعه ترپاق، یخچال یبر داغلان، تپه و قلعه محمودآباد، عمارت ناصریه، کاروانسرای خاتون آباد، پل قدیمی رو ستای جیتو، کاروانسرای کبود گنبد، امامزاده عون(ع) و... از دیگر آثار این شهرستان است.

معرفی آثار طبیعی و گردشگری شهرستان پیشوا

شهرستان پیشوا مانند دیگر مناطق پرجاذبه استان تهران، چندین مکان گردشگری را در خود جای داده که مهمترین و ارزشمندترین میراث آن، صحن مطهر امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) است.

صحن مطهر امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) پیشوا



در کنار بازار قدیمی و تاریخی این شهر کهن و مذهبی، آستان جلیل القدر امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) قرار دارد که گلی از گلزار پاک جدش رسول الله(ص) است.

گلزار شهدای گمنام(تپه سلام)، تپه سفالین، جاده سنگفرش، امامزاده عبدالله(ع)، آب انبار حصار گلی، تپه شغالی، روستاهای طارند علیا و سفلی، امامزادگان خلیل الله و ابراهیم(ع) معروف به دو تن، یخچال طبیعی سنتی روستای طارند سفلی و علیا، امامزاده ابراهیم روستای سناردک، پارک جنگلی پیشوا از دیگر آثار تاریخی این منطقه است.

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علیرضا مهدی زاده

