تشکیل واحد رسیدگی به تخلفات رانندگی در تویسرکان/توسعه ناوگان حمل و نقل روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر راهنمایی و رانندگی تویسرکان گفت: واحد رسیدگی به تخلفات رانندگی به منظور جلوگیری از مراجعه مستقیم به مرکز استان، در تویسرکان تشکیل شد.

محمد کریمی افزود: این واحد با همکاری دادگستری شهرستان ایجاد شده تا شهروندان تویسرکانی اعتراضات خود را به طور مستقیم برای بررسی کارشناسانه به شهرستان ارائه دهند.

کریمی نصب چراغ های راهنمایی و احداث بریدگی و دور برگردان در بلوار اشرفی را از اقدامات موثر راهور شهرستان در روزهای اخیر دانست و عنوان کرد: علی رغم افزایش 104 درصدی طرح های برخوردی با متخلفان در بحث توقیف، تعداد تصاذفات در شهرستان کاهش محسوسی نداشته است.

کریمی ادامه داد: بیشترین آمار تخلفات و ایجاد خسارت های مالی و جانی در تویسرکان به راکبان موتور سیکلت ها مربوط می شود.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در تویسرکان دایر شد

رئیس مجمع امور صنفی تویسرکان گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره به منظور رفاه عموم مردم در این شهرستان برپا شد.

ماشاالله محمد صالحی افزود:برگزاری نمایشگاه های فصلی علاوه بر گسترش سطح نظارت بر قیمت گذاری در بازار موجب دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نظر می شود.

محمد صالحی با بیان اینکه شرکت های تولیدی از دیگر نقاط کشور در این نمایشگاه حضور دارند، ادامه داد: نمایشگاه بهاره تویسرکان تا 25 اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری آماده استقبال از عموم مردم است.

محمد صالحی اضافه کرد: هیئت بازرسی مجمع امور صنفی بر روند قیمت گذاری و عرضه کالا در ایام منتهی به عید نوروز نظارت خواهد داشت.

ناوگان حمل و نقل روستایی تویسرکان توسعه می یابد

مدیر سازمان حمل و نقل عمومی تویسرکان گفت: ناوگان حمل و نقل روستاهای این شهرستان به منظور تسهیل در روند عبور و مرور توسعه می یابد.

احسان پیری با بیان اینکه برخی از روستاهای تویسرکان با مشکل کمبود وسایل نقلیه برای رفت و آمد روزمره مواجه هستند، اضافه کرد: در راستای رفع این مشکل تعداد 15 دستگاه تاکسی روستایی از سازمان حمل و نقل کشور به صورت نیمه نقدی خریداری شده است.

پیری اظهار داشت: به منظور رفاه حال مسافران درون شهری در ایام نوروز، ناوگان مسافربری شهرستان به دو قسمت تقسیم شده است.

وی افزود: هر کدام از این دو گروه با برخورداری از 140 دستگاه تاکسی و هشت دستگاه مینی بوس از آغاز تا پایان فروردین ماه به ارائه خدمات می پردازند.

جشن آسفالت راه های روستایی تویسرکان سال آینده برگزار می شود

مدیر راه و ترابری تویسرکان گفت: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز، جشن آسفالت تمامی راه های روستایی شهرستان تویسرکان سال آینده برگزار می شود.

آرش آزادی افزود: در حال حاضر از مجموع 297 کیلومتر راه روستایی در شهرستان تویسرکان تنها 19 کیلومتر آسفالت نشده است.

وی اضافه کرد: از 19 کیلومتر راه آسفالت نشده، 9 کیلومتر به راه های وستاهای ابودردا، گل زرد و قرقره مربوط می شود که 40 درصد از عملیات اجرایی آنها نیز انجام شده است.

آزادی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 32 کیلومتر از راه های روستایی شهرستان آسفالت شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 440 کیلومتر از راههای شهری و روستایی و اصلی و فرعی حوزه استحفاظی تویسرکان تحت پوشش خدمات جاده ای راه و ترابری شهرستان قرار دارند.