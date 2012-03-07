پیروزی پرسپولیس برابر الهلال در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نماینده فوتبال کشورمان در فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 21 امروز چهارشنبه در ریاض به مصاف تیم الهلال رفت که در پایان نیمه اول شاگردان دنیزلی موفق شدند حریف خود را با نتیجه یک بر صفر شکست دهند.

در این دیدار که دقایق ابتدایی آن با حملات پرتعداد تیم الهلال همراه بود علی کریمی در دقیقه 43 از روی نقطه پنالتی تنها گل پرسپولیس را به ثمر رساند. در این صحنه "اوسام الهواسی" کاپیتان تیم الهلال با دست مانع از رفتن توپ درون دروازه شد که داور علاوه بر اخراج مستقیم وی یک ضربه پنالتی به سود پرسپولیس اعلام کرد.