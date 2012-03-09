تکایا؛ جلوه ای از گردشگری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نگارستان ایران سرشار از عنایات و نعمت خداوندی است به نحوی که در هر فصل از سال چهار فصل را می‌توان مشاهده کرد.

این استان به دلیل شرایط مساعد اقلیمی و زیست محیطی آن از دوران پیش از تاریخ، و دوران اسلامی به عنوان یکی از استقرارگاههای بشری مورد توجه بوده و سابقه تمدن و فرهنگ استان گلستان با توجه به کاوشهای باستان‌شناسی به هفت هزار سال قبل بر‌می‌گردد.

تکایا از جمله جاذبه های گردشگری گلستان هستند که در جذب گردشگر و فراخوانی آنان به این استان همواره نقش موثری داشته اند.

در گوشه و کنار گلستان تکایای بسیار زیادی وجود دارد که از تکیه دربنو می توان نام برد.



این تکیه در محله قدیمی دربنو شهر گرگان و در ضلع غربی مدرسه عمادیه واقع شده است. تکیه دربنو دارای نقشه ساختمانی ذوزنقه ای شکل است.



تکیه عباسعلی



محله بزرگ میدان یا دروازه نو یکی از سه محله اصلی و بزرگترین محله در شهر گرگان محسوب می گردید. تکیه عباسعلی به همراه تکایای دربنو و دوشنبه ای از محلات فرعی آن بوده اند، این سه تکیه قسمت هایی از مجموعه گسترده و به هم پیوسته بازار کهنه هستند.



تکیه سر چشمه



در تقسیم بندی تاریخی محلات بافت قدیم گرگان" سرچشمه" قسمتی از محله بزرگ سبزه میدان به شمار می آید.تکیه سرچشمه با فرم تقریبی مربع و مساحت آن 600 متر مربع است.



تکیه سبزه مشهد



تکیه سبزه مشهد در ضلع شمال شرقی محله قدیمی سبزه مشهد و مصلی شهر گرگان قرار دارد. تکیه سبزه مشهد با مساحت تقریبی 792 متر مربع یکی از بزرگترین تکایای گرگان است. تکیه دارای سه در ورودی بوده و بام قرآن سفالپوش بوده و از دو طبقه تشکیل شده است در طبقه بالا اتاق هایی جهت اسکان هیات های مذهبی محلی در نظر گرفته شده است.



تکیه نعلبندان



تکیه نعلبندان در مرکز محله ای به همین نام در حاشیه شمالی خیابان امام خمینی شهر گرگان قرار دارد. این تکیه به سبب واقع شدن در مرکز بازار قدیمی نعلبندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



این تکیه به مساحت 420 متر مربع دارای پلان ذوزنقه ای است. تکیه دارای سه ورودی است که دو ورودی اصلی آن در گوشه های جنوب شرقی و غربی قرار دارند و ورودی سوم در میان بدنه جنوبی تکیه واقع شده است.



تکیه پاسرو



این تکیه در محله قدیمی پاسرو در شرق محله نعلبندان و مسجد جامع گرگان قرار دارد و در گذشته یکی از بخش های فرعی محله نعلبندان بوده است.تکیه پاسرو که در وسط بازار قرار گرفته است دارای مساحتی به میزان 1200 متر مربع می باشد و فرم پلان آن نیز نا منظم اما شبیه به ذوزنقه است.

تکیه میخچه گران



این تکیه در مرکز محله میخچه گران و در حاشیه شرقی خیابان شهر قرار گرفته است. این محله در گذشته جزء محلات فرعی نعلبندان بوده ولی امروزه آن را به عنوان محله ای مستقل می شناسند، مساحت تقریبی آن 570 مترمربع و در دو طبقه ساخته شده است.



تکیه شاهزاده قاسم



این تکیه در میان مردم به نام ‹‹ شازده قاسم ›› نیز شناخته می شود و در غرب محله قدیمی میدان، شهر گرگان واقع شده است. مساحت تقریبی آن 380 متر مربع و دارای پلانی مستطیل شکل دارد.



تکیه میر کریم



این تکیه در شمال غربی محله میدان ، در محله ای به نام میر کریم شهر گرگان قرار دارد. شکل هندسی این تکیه مستطیلی بوده و محورهای آن در امتداد شمال شرقی به جنوب غربی و جنوب شرقی به شمال غربی قرار گرفته است. مساحت این تکیه در حدود 1200 متر مربع است.



تکیه سر پیر



سر پیر یکی از محلات قدیمی سبزه مشهد گرگان است. این محله با محله باغان مرز شمالی بافت قدیم شهر گرگان را شامل می شود، تکیه سر پیر که نام دیگر آن ‹‹ عباسخانی ›› است در مرکز این محله قرار دارد. این تکیه مساحتی در حدود 920 متر مربع داشته و یکی از تکایای بزرگ گرگان به شمار می اید. تکیه سر پیر دوطبقه بوده و نقشه ای مستطیل شکل دارد.



تکیه دباغان



محله دباغان در ضلع شمالی محله بزرگ و قدیمی سبزه مشهد شهر گرگان واقع است و یکی از محلات فرعی محسوب می شود تکیه دباغان دارای مساحتی در حدود 380 متر مربع و پلان آن شکل مربع را داراست . تکیه دباغان در مرکز این محله و در غرب خیابان شهدا واقع شده است.



تکیه دوشنبه ای



محله کوچک دوشنبه ای از محلات فرعی وابسته به محله میدان است و تکیه دوشنبه ای، تکیه ای بسیار کوچک است که در مرکز این محله قرار دارد.