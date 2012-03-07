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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۳۴

حافظی:

یک و نیم درصد خیرین مدرسه ساز کشور در استان مرکزی خدمت می کنند

یک و نیم درصد خیرین مدرسه ساز کشور در استان مرکزی خدمت می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس خیرین مدرسه ساز کشور گفت: از میان 125 هزار خیر مدرسه ساز، یک هزار و 654 خیر معادل یک و نیم درصد از کل این افراد در استان مرکزی خدمت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظی عصر چهارشنبه در مجمع عمومی خیرین مدرسه ساز استان مرکزی، با بیان اینکه از میان 2125 هزار خیر مدرسه ساز، یک هزار و 654 خیر معادل یک و نیم درصد از کل این افراد در استان مرکزی خدمت می کنند، افزود: خیرین مدرسه ساز با خدمات خود به علم و دانش و ارتقاء سطح آن در کشور خدمت می کنند که جزو بالاترین کارهاست.

وی با تاکید بر خدمت و نیکوکاری بدون منت خیرین، گفت: دولت امسال اعتباری معادل پنج هزار میلیارد ریال به امر نوسازی مدارس اختصاص داده و این در حالی است که خیرین مدرسه ساز کشور در این زمینه بیش از 10 هزار میلیارد ریال کمک کرده اند و این افتخار بزرگی برای مردم است.

حافظی افزود: استقبال خیرین مدرسه ساز برون مرزی نیز بسیار پررنگ بوده و در حال حاضر تعداد این خیرین به 900 نفر رسیده است.
 
در پایان این جلسه، هفت نفر از خیرین استان مرکزی به عنوان هیئت مدیره و دو نفر به عنوان بازرس جدید مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی انتخاب شدند.
 
 
کد مطلب 1554759

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