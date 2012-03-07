اعزام هیئت های تجاری قزوین به خارج افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تضریح فعالیتهای مهم استان در حوزه برنامه ریزی اظهارداشت: رتبه استان در اعتبارات عمرانی در سال قبل در رده 29 بود که با 54 درصد رشد در سال جاری به جایگاه 27 رسیده ایم.



وی افزود: با بستر سازی مناسب انجام شده زمینه سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی، برق و الکترونیک، کاشی و سرامیک در استان مهیاست و طرح های خوبی در این زمینه ها اجرا خواهد شد.



یک هزار هکتار زمین در شهرکهای صنعتی آماده واگذاری است



نادری یادآورشد: چهار هزار هکتار زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران آمکاده سازی شده است و در حال حاضر حداقل یک هزار هکتار زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران صنعتی در استان آماده شده است.



گردش مالی استان به دو هزار و 800 میلیارد تومان رسید



معاون برنامه ریزی استانداری قزوین یادآورشد: گردش مالی استان قزوین دو هزار و 800 میلیارد تومان است که میزان مصارف نیز سه هزار و 700 میلیارد تومان است که بیانگر همکاری خوب بانکها در ارائه تسهیلات به تولیدکندگان و سرمایه گذاران است.



اعزام هیئت های تجاری به خارج با هدف توسعه صادرات



وی از اعزام هیئت های تجاری برای توسعه صادرات در استان خبر داد و گفت: حضور در مجامع بین المللی نقش موثری در توسعه صادرات استان دارد و هدف ما از اعزام هیئت و دعوت تجار دیگر کشورها به استان توسعه صادرات غیر نفتی است.



نادری سفر هیئت بازاریابی استان قزوین به چین را از سفرهای موفق دانست و یادآورشد: اعزام یک هیئت 31 نفره از استان قزوین به چین با تشکیل 31 جلسه رسمی دستاوردهای موفقی داشت که امضای تفاهم نامه، امضای تفام نامه با استان نینگ شیا در 10 بند، توافق برای تامین ماشین آلات تولیدی، صدور خشکبار، کشمش و انگور تازه، غذای حلال، راه اندازی میز چین در استان از دستاوردهای سفر اخیر است.



وی گفت: در زمینه گشایش ال سی و مشارکت چینی ها در احداث مترو، پتروشیمی و نیروگاه نیز توافق های خوبی صورت گرفت و برای سرمایه گذاری مشترک نیز گفتگو هایی انجام شده است.



نادری تصریح کرد: در بعد فرهنگی هم برای تبدال دانشجو، برپایی نمایشگاه هنری، اعزام خوشنویسان قزوین به نمایشگاه شانگهای و اعزام گروههای هنرمند توافق هایی صورت گرفته که پیگیری لازم انجام خواهد شد.



این مسئول یادآورشد: سال آینده هیئت های تجاری استان قزوین به کشورهای روسیه، پاکستان، عراق و کره جنوبی اعزام خواهند شد و میزبان هیئتهای تجاری چند کشور خارجی نیز خواهیم بود.



نادری گفت: در طول دو سال گذشته توسعه روابط خارجی با محور توسعه صادارات و رونق اقتصادی پر رنگ تر شده و نتایج خوبی هم بدست آمده است.













