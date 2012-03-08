مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستانی استان مرکزی به استقبال سال نو می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قنبر فراهانی با بیان اینکه، این دانشگاه با آماده باش کامل کلیه مراکز بهداشتی و درمانی آمادگی ارائه خدمات ویژه به همشهریان و مسافران نوروزی را دارد، افزود: علاوه بر امکانات بخش های دولتی با هماهنگی به عمل آمده تعدادی از مراکز پزشکی خصوصی نیز آماده سرویس دهی در ایام نوروز هستند.

وی با اشاره به اینکه 15 کمپ نوروزی آماده خدمت رسانی در ایام نوروز را آماده سرویس دهی داریم،اظهار داشت:سال گذشته استان مرکزی بعد از استان تهران با 16 کمپ رتبه دوم را به خود اختصاص داده بود.

فراهانی با اشاره به آمار ستاد تسهیلات نوروزی سال 1390 در استان گفت:حدود 111 هزار مراجعه بیماران سرپایی،17 هزار بیمار بستری،840 مورد بیماران تصادفی و 972 مورد خدمات آمبولانس شامل انتقال بیماران و اورژانس پیش بیمارستانی در سال قبل انجام شده است.

آمادگی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان



مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با ابلاغ معاونت درمان دانشگاه،کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای سطح استان موظف به سرویس دهی به مسافران و شهروندان در ایام نوروز هستند و مجاز به محدود کردن خدمات بخش های درمانی و کاهش پرسنل نمی باشند.



دکتر محمد جمالیان با اشاره به آسیب های چشمی چهارشنبه پایان سال گفت: به مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک ابلاغ شده است در چهارشنبه پایان سال در کلیه ساعات شبانه روز متخصص چشم مقیم در محل مرکز حضور داشته باشد.

وی همچنین گفت:علاوه بر امکانات دولتی یکی از مراکز تصویربرداری بخش خصوصی نیز در ایام نوروز به صورت 24 ساعته خدمت رسانی می کند.

وی با اشاره به ضرورت رضایت عمومی شهروندان و مسافران نوروزی و اهمیت آن برای متولیان بهداشت و درمان استان نوید داد که درمانگاه های عمومی و دندانپزشکی همچون سایر ایام سال در تعطیلات نوروز خدمات خود را ارایه خواهند داد.

پایگاه های انتقال خون استان مرکزی در ایام نوروز فعالیت دارند



مدیر پایگاه های منطقه ای انتقال خون استان مرکزی گفت: پایگاه های انتقال خون این استان با هدف تامین فرآورده های خونی مورد نیاز مراکز درمانی، در ایام نوروز فعالیت دارند.



دکتر قربان دیری افزود: تامین خون نیازمندان یکی از مسائل مهم در چرخه درمان و سلامت است و فعالیت پایگاه های انتقال خون در نوروز،برای مشارکت مسافران در این امر خیر پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: پایگاه های انتقال خون استان مرکزی به لحاظ تصادفات جاده ای،انجام عمل های جراحی و نیاز مبرم حادثه دیدگان در ایام تعطیلات نوروز فعالیت دارند.

وی اهدای خون را یک نیاز دائمی عنوان کرد و گفت: عمر مفید پلاکت خون کمتر از سه روز و زمان نگهداری خون بسیار محدود است،ولی حوادث و سوانح تعطیل پذیر نیستند.

مدیر پایگاه های منطقه ای انتقال خون استان مرکزی بیان کرد: مردم نوعدوست در ایام نوروز سال قبل یکهزار و 200 واحد خون در استان مرکزی اهدا کردند.

