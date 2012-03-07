آثار تاریخی و باستانی استان مرکزی در انتظار مسافران / بازاچه سیار راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی با بیان اینکه، بیش از دو هزار اثر تاریخی و باستانی استان مرکزی برای پذیرایی از مسافران نوروزی سراسر کشور آماده شده اند افزود: 264 اثر تاریخی و باستانی استان ثبت ملی شده است و در کنار دیگر آثارمهیای اسقبال از مسافران نوروزی است.

وی گفت: اماکن مذهبی، تاریخی، تفریحی، موزه‌ها و بوستان‌ها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پذیرایی مسافران نوروزی همچنان تا پایان زمان سفرها آماده پذیرایی‌‌اند.

مجتبی رضوانی سرپرست میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی درراستای ستاد راهبردی بناهای مذهبی ودرجریان بازدید از بناهای مذهبی سطح استان که با مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان همراه بود، اظهار کرد:این ستاد با آماده‌سازی امکانات و زیرساخت‌های لازم زمینه سفر هزاران شیعه و عاشق اهل ‌بیت(ع) را از سراسر ایران به این استان فراهم می‌کند.

فروشگاه سیار صنایع دستی در اراک راه‌اندازی می‌شود



سرپرست اداره کل میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی از راه اندازی فروشگاه و نمایشگاه سیار صنایع ‌دستی در اراک برای نخستین بار در کشور خبر داد. و افزود: در این اقدام آثار صنایع دستی استان در قالب یک دستگاه اتوبوس به علاقمندان ارایه می شود.

رضوانی ادامه داد: این فروشگاه و نمایشگاه به وسیله یک دستگاه اتوبوس تا قبل از نوروز 91 راه‌اندازی و در صورت امکان صنایع ‌دستی سایر استان‌های کشور نیز عرضه خواهد شد.

سرپرست اداره کل میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: در ایام نوروز، 9 بازارچه فروش صنایع‌ دستی نیز در شهرستان‌های اراک، خمین، ساوه، تفرش و محلات راه‌اندازی می شود.

رضوانی، تعداد هنرمندان صنایع دستی استان مرکزی را بیش از شش هزار نفر اعلام کرد.

وی افزود: تنوع و زیبایی صنایع‌ دستی استان مرکزی موجب می‌شود تا مسافران نوروزی، علاقمند به خرید صنایع‌ دستی هنرمندان این استان شوند.

استقرار 39 پایگاه امداد پزشکی در استان مرکزی



دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان مرکزی از استقرار 39 پایگاه امداد پزشکی در این استان خبر داد و گفت: همچنین خودروهای اورژانس دانشگاه علوم پزشکی در 13 کمپینگ نوروزی استان مستقر می‌شوند.

رضوانی به فعالیت 24 داروخانه شبانه‌روزی در سطح استان اشاره کرد و گفت: 65 درمانگاه و 17 بیمارستان نیز با کشیک ویژه نوروز در سطح استان آماده امدادرسانی به مسافران نوروزی هستند.

رضوانی تعداد پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر را نیز 18 پایگاه اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد 10 پایگاه به صورت ثابت و هشت پایگاه سیار در سطح استان فعال خواهند بود.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان مرکزی تعداد پایگاه‌های انتظامی ناجا را در سطح استان 24 پایگاه اعلام کرد و گفت: شش پایگاه امداد خودرو نیز در این ایام برای خدمات‌رسانی به مسافران فعال خواهند بود