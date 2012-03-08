استان مرکزی رنگ موسیقی می بیند / نمایش آثار منتخب جشنواره هنرهای تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مشایخی با اعلام برگزاری اولین جشنواره موسیقی و آواهای حماسی در استان مرکزی، گفت: این جشنواره تا قبل از پایان امسال در اراک برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه فراخوان این جشنواره در سطح استان اعلام شده است، افزود: علاقه‌مندان تا آخر بهمن‌ماه سال ‌جاری فرصت داشته‌اند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

وی با بیان اینکه 18 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است، گفت: از این تعداد 11 اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند و در نهایت 9 اثر برجسته ضبط و جهت داوری نهایی به تهران فرستاده شد که پس از بررسی نهایی 4 اثر به‌عنوان آثار برتر انتخاب و به‌صورت آلبوم موسیقی استان تهیه می‌شود.

نمایشگاه آثار منتخب جشنواره هنرهای تجسمی فجر در اراک برپا می‌شود



آآثار منتخب چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از فردا سه شنبه در اراک به نمایش گذاشته شد.

دراین نمایشگاه یاد شده که در برگیرنده 100 اثر از هنرمندان 4 استان مرکزی، اصفهان، قم و سمنان است تا 25 اسفندماه همه روزه صبح‌ها از ساعت 9 الی 12:30 و عصرها از ساعت 17 الی 20:30 برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

این نمایشگاه در مجتمع فرهنگی هنری وسینمایی ستارگان اراک دایر شده است.