توریسم درمانی در استان قزوین اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مبارکی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل استانداری اظهارداشت: محور اعزام هیئت های تجاری و بازرگانی استان به خارج از کشور توسعه صادرات و بسترسازی برای سرمایه گذاری مشترک است که در سال آینده نیز این محور پیگیری می شود.



مبارکی تصریح کرد: یکی از محورهای توسعه روابط خارجی، افزایش مراودات با کشورهای همسایه بویژه عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای CIS است که برای انتقال دانش فنی و مهندسی به عراق و قطر، توریسم درمانی برای ارائه خدمات پزشکی به عراق، راه اندازی نمایشگاه دائمی در کربلا، اقدامات مناسبی انجام شده است.



پرداخت 525 میلیارد تومان تسهیلات زودبازده



مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: در سال 86 بیش از 525 میلیارد تومان تسهیلات بنگاههای زودبازده پرداخت شد ودر سال 87 اتمام طرح های نیمه تمام در اولویت قرار گرفت که یک هزار طرح کوچک و بزرگ وجود داشت که با شناسایی 400 طرح اولویت دار تکمیل طرحها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در مرحله بعدی به 150 طرح کاهش یافت که با انقباضی شدن سیستم بانکها در سال 90 برای تشویق بانکها مقرر شد 120 طرح اولویت دار با معرفی بانکها تعیین شود که تکمیل آۀنها 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد داشت.



وی افزود: تاکنون 120 میلیارد تومان برای تکمیل این طرحها پرداخت شده است که تکمیل آنها زمینه اشتغال شش هزار و 700 نفر را فراهم می کند.