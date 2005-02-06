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۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۵۱

برگزاري مسابقه دانشجويي كاريكاتور و انيميشن

مسعود شجاعي طباطبايي گفت: مسابقه دانشجويي در دو بخش كاريكاتور و انيميشن برگزار مي شود.

مسعود شجاعي طباطباعي در گفت و گو با خبرنگار تجسمي "مهر" اعلام كرد: با همكاري سازنمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و فرهنگسراي دانشجو و خانه كاريكاتور ايران، يك مسابقه دانشجويي در دو بخش كاريكاتور و انيميشن برگزار خواهد شد.

وي با بيان اين مطلب عنوان كرد: با توجه به اينكه طيف گسترده اي از كاريكاتوريست هاي جوان را دانشجويان و دانش آموزان تشكيل ميدهند ، خانه كاريكاتور بر آن است تا مسابقه اي به شكل بيان شده برگزار كند. 

 مسعود شجاعي طباطبايي رييس خانه كاريكاتور ايران شركت پرتعداد جوانان ايراني را در مسابقات سراسري و بين المللي مويد اين مطلب دانست.

مسعود شجاعي طباطباعي  اعلام كرد: اين مسابقه به شكل دو سالانه برگزارخواهد شد كه طي چند روز آينده وقبل از اتمام دهه فجر جزييات دو سالانه مطرح واعلام خواهد شد.

لازم به ذكراست شجاعي طباطباعي جلسات برگزاري اين دو سالانه را درحال برگزاري اعلام كرد.

کد مطلب 155477

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