بهبود وضع حجاب در دانشگاه ها/ ایجاد نهضت معرفی مفاخر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی شامگاه چهارشنبه در نشست با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: نقش آموزش عالی و دانشگاه های کشور در خلق حماسه 12 اسفندماه جاری و حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی قابل تامل است زیرا دانشگاه ها فضای لازم برای ایجاد شور و نشاط در جامعه را ایجاد کردند.

وی افزود: خوشبختانه دانشجویان، اساتید و تشکلهای دانشجویی به خوبی نشاط سیاسی را به دانشگاه های کشور منتقل کردند و نشان دادن دانشگاهیان در برابر سرنوشت خود ساکت نخواهند نشست و حضور فعال خواهند داشت.



خواجه سروی تصریح کرد: یکی از برنامه های وزارت علوم تقویت تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی است زیر این تشکلها جزئی از نظام هستند که برای سربلندی آن و تحقق آرمانهای بلند امام و انقلاب در تلاش هستند به همین دلیل ما از تشکلها نیز انتظار داریم که اقدام به نظریه پردازی و انجام کارهای عمیق فکری و نظری برای توسعه و تعالی کشور بکنند.



معاون وزیر علوم بر لزوم ایجاد الگو سازی و معرفی مفاخر برای دانشجویان کشور تاکید کرد و گفت: با این کار دانشجویان ضمن شناخت مفاخر این کشور، از نا امیدی دور می شوند و به سمت پویایی حرکت خواهند کرد به همین دلیل باید نهضتی در دانشگاه های کشور برای معرفی مفاخر کشور در تمامی رشته های دانشگاهی صورت گیرد.



خواجه سروی همچنین عنوان کرد: در دانشگاه در کنار ایجاد نشاط سیاسی باید به نشاط اجتماعی دانشجویان نیز اهمیت بدهیم چرا که احساس می شود در این بخش کارهای نشده فراوانی در دانشگاه ها داریم که باید در برنامه ریزیهای جدید مورد توجه جدی قرار گیرند ضمن اینکه ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه در شرع و دین ما نیز مورد تاکید قرار گرفته است.



وی در خصوص استخدام نیروی انسانی در دانشگاه های کشور نیز اظهار کرد: هنگام استخدام افراد برای دانشگاه ها صلاحیت و شایستگی آنها برای فعالیت در محیط فرهنگی نیز مورد دقت قرار گیرد و باید در نظر گرفت که وجود آنها برای یک محیط فرهنگی مثل دانشگاه ها تا چه اندازه موثر است. با توجه به اختیاراتی که برای استخدام نیروی انسانی به هیئت امنای دانشگاه های کشور سپرده شده انتظار داریم آنها نیز در جذب خود، موارد پیش گفته را در نظر بگیرند.



معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه وضع حجاب و عفاف در دانشگاه های کشور بهبود یافته است، تاکید کرد: برخلاف برخی سیاه نمایی ها، امروز وضع حجاب و عفاف در دانشگاه های ما به مراتب بهتر از قبل است و مشارکت دانشجویان در برگزاری و شرکت در همایشهای مرتبط با حجاب و عفاف این مسئله را تائید می کند.

