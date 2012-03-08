به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پایانی لیگ برتر فوتسال که فینال مسابقات لقب گرفته است جمعه جاری برگزار می شود و طی آن گیتی پسند که در دیدار هفته گذشته برابر فرش آرای مشهد با تعدادی از بازیکنان محروم روبرو بود این هفته به مصاف پرسپولیس می رود .

خبر خوب برای هواداران گیتی پسند این است که لشگر گیتی پسند بدون هیچ گونه غایبی از تیم پرسپولیس تهران پذیرایی می کند .

مسعود دانشور و وحید شمسایی که سه کارته بودند با پشت سر گذاشتن محرومیت خود این هفته در ترکیب تیم گیتی پسند به میدان می روند .

هرچند ابراهیم مسعودی به دلیل مصدومیت و احسان زحمتکش بنابر حکم کمیته انضباطی پیش از این نمی توانستند برای گیتی پسند به میدان بروند و مقابل پرسپولیس بازی نخواهد کرد.

گیتی پسند، شکست ناپذیر در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارها حاکی از شکست ناپذیری تیم فوتسال گیتی پسند در خانه خود در طول تاریخ تاسیس باشگاه گیتی پسند حکایت می کند .

لیگ برتر فوتسال در فصل جاری این هفته به پایان می رسد و گیتی پسند در خانه از تیم پرسپولیس تهران پذیرایی می کند .

نکته قابل توجه اینکه گیتی پسند تاکنون در هیچ یک از دیدارهای خانگی خود متحمل شکست نشده است تا به این ترتیب رکوردی جاودانه از خود در لیگ برتر فوتسال بر جای بگذارد .

حتی تیم منصوری با وجود قهرمانی در دور گذشته نیز نتوانسته در زمین خود شکست ناپذیر ظاهر شود تا به این ترتیب گیتی پسند با روحیه ای مضاعف به دیدار این هفته برابر پرسپولیس تهران نگاه کند .

گیتی پسند این هفته برابر پرسپولیسی قرار می گیرد که تاکنون در هر سه دیدار خود برابر گیتی پسند متحمل شکست شده است .

رای محرومیت تماشاگران گیتی‌پسند به حالت تعلیق در آمد

سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان گفت : دیدار روز جمعه گیتی پسند و پرسپولیس تهران با حضور تماشاگر برگزار می شود و از تماشاگران می خواهیم در روز جمعه گیتی پسند را تنها نگذارند .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عراقی زاده بیان داشت : رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر محرومیت تماشاگران گیتی پسند به حالت تعلیق درآمده است و باید اعلام کنم تماشاگران گیتی پسند می توانند روز جمعه از نزدیک دیدار تیم محبوبشان با پرسپولیس را مشاهده نمایند .

وی افزود : با درخواست باشگاه گیتی پسند دیدار روز جمعه برابر پرسپولیس تهران ساعت ۱۹ در سالن مخابرات برگزار می شود . احتمال اینکه دیدار ماهان و منصوری نیز همزمان برگزار شود نیز وجود دارد و امیدوارم تمام اصفهان جمعه شب برای قهرمانی تیمی از اصفهان بسیج شوند .

سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند با اشاره به تمرینات تیم گیتی پسند در هفته جاری افزود : بازیکنان بدون پرداختن به حواشی، تنها به بازی پیش رو فکر می کنند و در اوج آمادگی هستند . امیدوارم جمعه شب شاهد نمایشی زیبا از تیم گیتی پسند باشیم .