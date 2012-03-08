به گزارش خبرنگار مهر، وی یکی از روحانیون با کرامت اهواز است که سالها در مسجد جامع اهواز نماز جماعت را اقامه کرد و اغلب کسبه بازار کاوه، نماز های خود را به امامت وی اقامه می کردند.

آیت الله امامی فر متولد سال 1318 است و دروس حوزه عملیه خود را در دزفول و نزد آیت الله معزی و در اهواز نزد آیت الله مروج آغاز کرد. وی در قم در محضر آیت الله حسن زاده آملی درس عرفان و نزد آیت الله جواد آملی در تفسیر را فرا گرفت.



وی همچنین از محضر اساتیدی چون آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله گلپایگانی بهره مند شده است و چندین مقطع را در حوزه عملیه نجف به فراگیری دروس حوزوی پرداخته است.



اخلاق العارفین، تفسیر سوره لقمان، شگفتی های آفرینش، مناسک تمتع عمره و مناسک حج تمتع از جمله تالیفات آیت الله امامی فر به شمار می رود.



پیکر وی روز جمعه ساعت هشت و نیم صبح از مقابل مسجد جامع اهواز در بازار کاوه تشیع می شود و قرار است در بارگاه علی ابن مهزیار اهوازی یا مسجد جامع اهواز دفن شوند.