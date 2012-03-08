۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۷

آیت الله امامی‌فر دار فانی را وداع گفت

اهواز - خبرگزاری مهر: آیت الله سید محمد حسین امامی فر امام جماعت مسجد جامع اهواز روز گذشته فوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وی یکی از روحانیون با کرامت اهواز است که سالها در مسجد جامع اهواز نماز جماعت را اقامه کرد و اغلب کسبه بازار کاوه، نماز های خود را به امامت وی اقامه می کردند.

آیت الله امامی فر متولد سال 1318 است و دروس حوزه عملیه خود را در دزفول و نزد آیت الله معزی و در اهواز نزد آیت الله مروج آغاز کرد. وی در قم در محضر آیت الله حسن زاده آملی درس عرفان و نزد آیت الله جواد آملی در تفسیر را فرا گرفت.

وی همچنین از محضر اساتیدی چون آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله گلپایگانی بهره مند شده است و چندین مقطع را در حوزه عملیه نجف به فراگیری دروس حوزوی پرداخته است.

اخلاق العارفین، تفسیر سوره لقمان، شگفتی های آفرینش، مناسک تمتع عمره و مناسک حج تمتع از جمله تالیفات آیت الله امامی فر به شمار می رود.

پیکر وی روز جمعه ساعت هشت و نیم صبح از مقابل مسجد جامع اهواز در بازار کاوه تشیع می شود و قرار است در بارگاه علی ابن مهزیار اهوازی یا مسجد جامع اهواز دفن شوند.
