بزرگترین خصوصی سازی کشور اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی پیاده سازی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی چهارشنبه شب با حضور حسین صادق نژاد، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، میر مهدی شامخی، مشاور مدیرعامل در امور واگذاری سازمان، عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین و مدیران عامل و معاونان برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استانهای آذربایجان شرقی و غربی، همدان، اردبیل، ایلام، زنجان، کرمانشاه، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و قزوین در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد.



حسین صادق نژاد در این نشست تخصصی گفت: آئین نامه واگذاری مالکیت شهرک های صنعتی در سال 90 به استانها ابلاغ شده و با اجرای این قانونن بزرگترین خصوص سازی در کشور اجرایی می شود.



واگذاری 400 شهرک صنعتی کشور



وی افزود: از مجموع 900 شهرک صنعتی فعال کشور بستر لازم برای واگذاری 400 شهرک صنعتی فراهم شده که با این کار سیاست های اصل 44 قانون اساسی پیاده خواهد شد که نقش موثری در کاهش تصدی گری دولت و تسریع در فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت.



صادقر نژاد تصریح کرد: با گذشت بیش از سه دهه از عمر فعالیت شهرک های صنعتی باید پذیرفت که هزینه نگهداری این شهرک ها به نحو قابل توجهی افزایش یافته که هزینه دولت را زیاد کرده است.



معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: در صورت تحقق اجرای این قانون و واگذاری شهرک های صنعتی به بخش خصوصی و خود تولید کنندگان ضمن کاهش هزینه های نگهداری، روند نوسازی و شکوفایی صنعت کشور فراهم می شود.



وی برگزاری نشست های تخصصی در استانها را به منظور توجیه اجرا طرح و نیز برخورداری از دیدگاههای صاحب نظران

و دستیابی به بهترین شیوه اجرایی دانست.



در این نشست پس از بحث و گفتگو در خصوص مزایا و چالش های اجرای این قانون، آئین نامه اجرایی قرائت و مورد تحلیل کارشناسی قرار گرفت.

