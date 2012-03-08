علی لاریجانی در حاشیه مراسم غبار روبی ضریح مطهر حضرت معصومه(س) در گفتگو با خبرنگار مهر و واحد مرکزی خبر، با تقدیر از اعتماد مردم انقلابی استان قم به منتخبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز منتخبین مردم قم در حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه(س) گرد هم جمع شدند تا با این حضرت پیمان ببندند و هم عهد شوند که تمام تلاش خود را در خدمت به انقلاب، اسلام، کشور و مردم شریف قم به کار ببندند.



وی با تقدیر از همه کاندیداها که احساس مسئولیت کردند و با ورود خود به عرصه انتخابات در شور آفرینی این دوره از انتخابات نقش داشتند افزود: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد یک انتخابات درخشانی بودیم که امیدواریم مردم قم و ملت ایران از این فرصت و سرمایه ای که به دست آمده است به عنوان پشتوانه حرکت خود در تداوم راه انقلاب استفاده کنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی با حساس خواندن شرایط کشور در داخل و خارج از مرزها گفت: امروز شاهد برخی از مشکلات همانند گرانی، تورم و بیکاری در کشور هستیم که همه مسئولان در سه قوه باید در راستا مرتفع شدن آنها اهتمام داشته باشند.



لاریجانی ادامه داد: منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی نباید به دنبال مسائل حاشیه ای باشند و بگو مگوها نباید بر مسائل اصلی کشور سایه بیندازد که این امر در مجلس هشتم دنبال شد که امیدواریم در دوره جدید نیز مسائل اصلی به عنوان متن مورد توجه قرار گیرد.