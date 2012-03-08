انتخابات قم از نگاه دوم

به گزارش خبرنگار مهر، فضای تبلیغاتی در روزهای قبل از برگزاری انتخابات همگان را در ‌هاله ای از ابهام قرار داده بود و تنها راهیابی دکتر لاریجانی برای عموم مردم قابل پیش بینی بود.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این دوره از انتخابات لیست ناقصی را ارائه کرد و در خصوص علی لاریجانی و حجت‌الاسلام آشتیانی به جمع بندی رسید و انتخاب نفر سوم را بر عهده مردم گذاشت، هر چند که در روزهای آخر آیت الله یزدی در نامه ای حجت‌الاسلام ذوالنور را به عنوان فرد اصلح معرفی کرد و از طرفی هم 15تن از اعضای جامعه مدرسین حمایت خود را از حجت‌الاسلام بنایی اعلام کردند.



رقابت اصلی در قم بین تعداد معدودی از کاندیداها بود که در بین آنها افرادی همچون حجت‌الاسلام بنایی با سابقه دو دوره نمایندگی در مجلس، وکیلی شهردار کلانشهرهای مشهد، شیراز و قم و عابدینی پور شهردار سابق قم همچنین حجت‌الاسلام ذوالنور جانشین اسبق نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران به چشم می‌خورد، اما پیش بینی منتخبین ملت کار بسیار دشورای به نظر می‌رسید.

در این دوره شاهد برخی بد اخلاقی‌های انتخاباتی نیز بودیم که از جمله آنها می‌توان به تبلیغ مناظره جعلی بین دو تن از کاندیداها در یکی از شب‌ها اشاره کرد که تنها یک نامزد در این جلسه حضور یافت و به گفته خودش او هم از این ماجرا خبر نداشت و حجم گسترده‌ای بود که علیه دو تن از کاندیدا‌ها با توزیع انواع اطلاعیه، سخنرانی و پیامک همراه بود.



اما در نهایت با شمارش آرا، دو کاندیدای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همانند دوره قبل توانستند آرای مردم قم را به خود جلب کنند و نفر سوم نیز که سابقه حضور در شورای اسلامی شهر را داشت این بار توانست در میان ناباوری به عنوان سومین نماینده مردم قم در نهمین دوره از انتخابات راهی مجلس شود.



در شرایطی که به گفته برخی دست‌اندرکاران در ساعات آخر شمارش آرا حجت‌الاسلام ذوالنور در مکان سوم قرار داشت اما به یکباره با قرائت صندوق‌های منطقه نیروگاه، احمد امیرآبادی توانست از رقیب خود پیشی بگیرد و با فاصله بیش از 10 هزار رأی، به عنوان نفر سوم از قم وارد بهارستان شود.



تمرکز فعالیت‌های انتخاباتی امیرآبادی در منطقه نیروگاه بود و او توانست با استفاده از نفوذ خود که در چند سال گذشته در انتخابات سومین دوره شورای‌های اسلامی شهر قم کسب کرده بود، با بهره گیری از ظرفیت آرای این منطقه به بهارستان تهران راه یابد.

حجت‌الاسلام بنایی نماینده مردم قم نیز بعد از انتخابات با اعلام نتایج و عدم پیروزی در این عرصه در یک اقدام اخلاقی با صدور بیانیه ای از حماسه مردم استان قم تجلیل کرد و راهیابی منتخبان ملت به مجلس نهم را به آنها تبریک گفت.



در این دوره از انتخابات در سراسر کشور شاهد بودیم که مزاج مردم در انتخاب نمایندگان کمی فرق کرده بود و افرادی سرشناسی از طیف‌های اصولگرا و اصلاح طلب از راهیابی به مجلس نهم بازماندند که از این میان می‌توان به احمد ناطق نوری که خود را پدر پارلمان ایران می‌دانست، محمدمهدی مفتح نماینده چند دوره حوزه انتخابیه رزن، ستار هدایت خواه از حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری، محمد رضا خباز نماینده کاشمر، قدرت الله علیخانی نماینده قزوین، سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا، محبی نیا نماینده اصولگرای میاندوآب و حجت‌الاسلام بنایی نماینده اصولگرای قم اشاره کرد.



آنچه به نظر می‌رسد در این دوره شاهد چهره جوانی از مجلس خواهیم بود که امیدواریم نمایندگان منتخب مردم در کارنامه خود سوابق مدیریتی خوبی داشته باشند چرا که به گفته دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، مجلس اکابر نیست تا افراد در آن چیزی یاد بگیرند.