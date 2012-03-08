بردخون قطب صیادی و کشاورزی استان بوشهر/ پیشینه درخشان علمی و فرهنگی

بردخون؛ برد در لهجه محلی به معنای کنار،خور پیش روی آب و در نزدیکی این شهردو خور وجود دارد به نام خان و تهمادو. گفته شده که بردخون قبل از این بردخور بوده وعدهای معتقدند که بعد از جنگ و خونریزی که برای تسلط بر خورها واقع شد، این نام تغییر یافته و بردخون نام گرفت.
ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتی
بخش بردخون دارای یکهزار و 100 کیلومترمربع وسعت است که در27 درجه و51 دقیقه عرض شمالی و51 درجه و 58 دقیقه طول شرقی واقع شده است ، شیب ملایمی به سمت دریا دارد و از مناطق هموار بدون عوارض توپوگرافیک است.
بردخون مشتمل بر دو دهستان بردخون و آبکش و 20 آبادی است که بر اساس سرشماری سال 85 جمعیتی حدود9337نفر دارد. در سال 1359 به بخش تبدیل شد، هرچند که گفته شده سالها قبل از این بخشداری درآن مستقر بوده است
شهر بردخون در 60 کیلومتری مرکز شهرستان و 135 کیلومتری مرکز استان در حاشیه خلیج فارس واقع شده است و از شمال و شمال شرقی به شهرستان دشتی از سمت غرب و شمال غربی و جنوب غربی به خلیج فارس، از شرق به کوه درنگ و بخش مرکزی شهرستان دیر و از سمت جنوب و جنوب شرقی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان دیر میرسد.
براساس مصوبه هیأت دولت در سال 1379 مرکز بخش بردخون به شهر تبدیل شد و در این مدت با تلاش شهرداری ،عمران و آبادانی بیشتر شده است.
زمانی که گمرک در بردخون وجود داشت، بسیاری از مناطق و شهرستان های همجوار مانند دیر از آن بی بهره بودند و با وجود صید و صیادی و تجارت کالا و رفت و آمد مردم به کشورهای حوزه خلیج فارس، بردخون از رونق خوبی برخوردار بود.
فرهنگ و آموزش در بردخون
قدیمی ترین حوزه علمیه منطقه در این شهر قرار داشته است و بزرگان فراوانی از آن برخاسته اند.در گذشته علمای بزرگواری چون آیت الله شیخ عبدالنبی بحرانی بردخونی ،آیت الله سید علی رکنی حسینی ، آیت الله شیخ علی بحرانی و سادات گرانقدری چون حاج سید محمد حسینی ، سید اسدالله رکنی حسینی منشأ خیر و برکتدر منطقه بودهاند.
بردخون دارای سابقه درخشان فرهنگی وعلمی در میان دیگر مناطق کشور و استان بوشهر بوده است و این منطقه در قدیم مهد علم و ادب و هنر و زادگاه بزرگان بوده است. حوزه علمیه بردخون جزو مراکز علمی فعال و پرتلاش و محل درس و بحث و حضور بزرگان دینی و علمی و مذهبی بوده است.
حوزه علمیه با حضور بزرگانی همچون آیت الله شیخ عبدالنبی بحرانی بردخونی و حجت الاسلام سیدعلی رکنی حسینی پذیرای خیل مشتاقان و جویندگان و طالبان علم بوده است. وجود سادات گرانقدر و علمای بزرگوار و کوشا در منطقه و تلاش در راه اعتلای مبانی علمی و دینی توانسته چهره بردخون را به عنوان شهری مذهبی و علمی به مردم بشناساند و این باعث شده تا منطقه ما در کشور شناخته شده و پویا بماند.
شعر و ادب نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است و حضور شاعران گرانقدری مانند مفتون بردخونی ، مهیای بردخونی ، فایز دشتی و دهها شخصیت برجسته در این دیار گویای این امر است.
در شجاعت و دلاوری نیز مردم این منطقه پیشگام بودهاند و مردان دلیری همچون خالوحسین بردخونی همرزم رئیس علی دلواری که در برابر استعمار انگلیس شجاعانه ایستادگی کردند و تسلیم آنها نشدند.
درعرصه دفاع مقدس نیز رزمندگان ما دوشادوش سایر مردم میهن اسلامی در برابر دشمن بعثی استقامت کردند و از خاک و ناموس ما حفاظت کردند. مردان دلاوری همچون سردار رشید اسلام شهید یوسف بردستانی از فرماندهان دلیر جنگ جانانه جنگید و در راه حفظ نظام اسلامی جان خود را فدا کرد.
بردخون باز حضور مردان و زنان تلاشگر وایثارگر را شاهد است و هرکس به سهم خود می کوشد مراحل ارتقا و کیفیتبخشی را طی کرده و امروز نیز دانشجویان و طلبههای فراوانی از این منطقه برخاستهاند و نقش مهمی در مدیریتها وخدمترسانی به مردم ایفا می کنند.
امروز بردخون دارای چهرههای برجسته و اثرگذار درکشور است که نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیتالله حاج سیدهاشم حسینی از این نمونه است و افراد فرهیختهای که بعنوان استاد دانشگاه و حوزه و مسئولیتهای اجرایی و اداری مشغول خدمت هستند، از جمله نخبگان منطقه هستند که نقشی مؤثر در پیشرفت و توسعه کشور ایفا میکنند.
کشاورزی و صید و صیادی
بردخون به عنوان قطب کشاورزی استان بویژه در زمینه صیفیجات و محصولات جالیزی مطرح است و با کشت محصول گوجه فرنگی موجب ایجاد اشتغال و بهرهوری و فعالیت بیشتر مردم شده است و باعث جذب نیروی کار از شهرستانها و استانهای دیگر شده است.
صید و صیادی نیز از سالها قبل در این منطقه رواج داشته است، هر چند که این قشر از اسکله و موجشکن بیبهرهاند و شاید تنها منطقه صیادی هستند که به شیوههای بسیار قدیمی و با قایقهای امروزی به کار صید و صیادی میپردازند و به امرار معاش مشغول هستند و جمعیت زیادی را تشکیل میدهند.
آموزش و پرورش این منطقه نیز از سابقهای طولانی برخورداراست، زمانی که مردم برای یادگیری علوم دینی به مکتبخانهها میرفتند و معلمان گمنام و ملاهای آن دوره به آموزش قرآن و ادبیات به آنان میپرداختند، کودکان این منطقه با شوق و ذوق وصفنشدنی اطراف معلم خود مینشستند و به فراگیری علم مشغول بودند.
شیوه جدید آموزشی در بردخون سالها قبل حضور یافت و نقش افرادی همچون مرحوم حاج ابوالقاسم فولادی فرزند خالوحسین بردخونی، مرحوم حاج ابراهیم طاهری و مرحوم حاج حسین پولادی بسیار زیاد بود و اولین کلاسهای درس در منزل قدیمی مرحوم حاج حسین پولادی فرزند حیدر در قسمت شمالی بردخون و روبروی منزل فعلی حاج سیدحسن حسینی دائر شد و حضور معلمهایی از شهر بوشهر و خورموج در بردخون نشان از علاقه مردم این دیار به فراگیری علوم مختلف داشته است.
اولین دبستان بردخون در سال 1328 توسط مرحوم غلامعلی بهرامی شروع به کار کرد و احداث دبستان 5 کلاسه با سبک و معماری روز در سال 1339 به پایان رسید و این فرد در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بخشدار بردخون شد که مدتی بعد بخشداری به دیر منتقل شد.
از آن زمان فرزندان این دیار در کلاسهای درس حاضر شدند و تعدادی از آنان برای ادامه تحصیل به شهرهای همجوارعزیمت میکردند و ادامه تحصیل میدادند تا اینکه در سال 58 مدرسه راهنمایی با مدیریت علی تهمتن در منطقه مستقرگردید و در سال 66 دبیرستان نیز وارد بردخون شد و مدیریت آن همزمان با مدرسه راهنمایی به عهده حسین جمالینیا بود و دانش آموزان از این پس تا پایان دوره متوسطه در منطقه درس میخواندند و برای ادامه تحصیلات دانشگاهی راهی شهرهای دیگر می شدند.
نمایندگی آموزش و پرورش بردخون در تاریخ 19/7/61مستقرگردید و احمدبردستانی مسئولیت آن را به عهده گرفت واین وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال 1377 نمایندگی به اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون تبدیل شد و محمّد کشاورز به عنوان رئیس اداره منصوب شد.
منطقه بردخون در سال های اخیردر زمینه قبولی دانش آموزان درکنکور جزو مناطق موفق بوده است به نحوی که طی چهار سال گذشته رتبه های اول و دوم استان را به خود اختصاص داده است و شاهد حضور بسیاری از دانش آموزان در دانشگاههای مطرح کشور هستیم و آموزش و پرورش منطقه موفقیتهای زیادی در زمینههای تربیتبدنی، مسابقات فرهنگی هنری، پذیرش در مدارس نمونه دولتی، برنامهریزی آموزشی و پرورشی داشته است و فرهنگیان و دانشآموزان منطقه نقش برجستهای در اعتلای نظام تعلیم و تربیت کشور ایفاء کردهاند.
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گزارش: نامجو زحمتکش
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