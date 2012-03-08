به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد غروی در مراسم تقدیر از دست اندرکاران ستاد انتخابات حجتالاسلام علی بنایی با قدردانی از حضور گسترده مردم در انتخابات اظهار داشت: مسئله به انزواکشاندن ایران، تحریم و تهدید از جمله برنامههای دشمنان برای جمهوری اسلامی ایران بود و آنها سعی داشتند از طریق تبلیغات گسترده، مردم را از شرکت در انتخابات منصرف کنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی که دارند حساسیت و شرایط کنونی را به خوبی درک کرده و در صحنه انتخابات حضور پرشوری داشتهاند.
عضو شورای عالی حوزه علمیه قم با اشاره به تاثیر حضور چشمگیر مردم در انتخابات اظهار داشت: با حضور مردم در صحنه، جلوی بسیاری از فتنهها گرفته شد و دشمن به حالت انفعالی افتاد و دچار دستپاچگی شد.
آیتالله غروی تاکید کرد: نظام، مردم و افرادی که انتخابات را گرم نگه داشتند پیروز این عرصه هستند.
وی اضافه کرد: ممکن است برخی افراد اصلح در این انتخابات رأی نیاورده باشند ولی پیروزی واقعی مربوط به کسانی است که خودشان را در معرض رای مردم قرار دادند و حتی گاهی اوقات در معرض تهاجمها قرار گرفتند و از آبرویشان سرمایهگذاری کردند تا به نظام خدمت کنند.
عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان کشور تصریح کرد: نباید فکر کنیم خدای نکرده فلانی در انتخابات پیروز شد و فلانی پیروز نشد.
وی تاکید کرد: کسانی که در این عرصه به وظایف خود عمل کردهاند و این بار سنگین به دوش آنها نیامد باید احساس راحتی کنند چون به تکلیف خود عمل کردهاند.
تلاشهای بنایی قابل تقدیر است
آیتالله غروی خدمات حجتالاسلام بنایی در دو دوره نمایندگی وی را قابل تقدیر دانست و افزود: حجتالاسلام بنایی برای وحدت اصولگرایان در خط امام و رهبری سرمایهگذاری کرد، در صورتی که میتوانست مانند خیلی از افراد از کنار مسائل عبور کند اما ارتباط خوبی با مراجع تقلید داشت و مسائل مربوط به مجلس را به مراجع تقلید منتقل میکرد و از آن بزرگواران کسب تکلیف میکرد.
وی ادامه داد: من با برخی از مراجع عظام تقلید که صحبت میکردم از خدمات حجتالاسلام بنایی رضایت داشتند.
انتقاد از تخریبها
عضو جامعه مدرسین با انتقاد از تخریب لاریجانی و بنایی در جریان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته افرادی که اهل فکر باشند، این حرکت های تخریبی را نقطه قوت لاریجانی و بنایی میداند.
به گفته آیتالله غروی محتوای این حرکت ها به گونهای تنظیم شده بود که انگار ملاکهای اصلحیت بر این افراد تطبیق نمیکند.
وی بر لزوم هوشیاری مردم تاکید کرد و افزود: باید برای کانونهای افراطی فکری شود چراکه برخی افراد زیر پوشش طرفداری از ولایت و مقام معظم رهبری کانون افراط و تندرویها و تخریبها هستند.
عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان کشور تاکید کرد: از نیروهای اصولگرا توقع میرود که به دور از افراط و تفریط با همدیگر وحدت داشته باشند و از مقام معظم رهبری تبعیت کنند.
آیتالله غروی اطاعت را محور ولایت دانست و تاکید کرد: اگر مقام معظم رهبری میفرمایند که نباید دیگران را تخریب کرد، افرادی که این کار را انجام میدهند نباید ادعای ولایتمداری داشته باشند.
توپخانه تخریب از قم شروع شد
وی تصریح کرد: متاسفانه گاهی اوقات توپخانه تخریب از قم شروع شده و سدها را از قم شکسته است.
وی نقش مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم را در کاهش افراط و تفریط موثر دانست و افزود: این مجمع باید در همان مسیری که امام و رهبری ترسیم فرمودند بدون افراط و تفریط و با محوریت مراجع تقلید و علما حرکت کند.
آیتالله غروی با بیان اینکه افرادی که پایبند به اصول و ارزشهای اسلامی هستند باید حفظ شوند تاکید کرد: سعی کنیم تمام نیروها را با اختلاف مراتبی که دارند داشته و آنها را تحمل کنیم.
وی ادامه داد: ما این جلسه را جلسه تودیع حجتالاسلام بنایی نمیدانیم بلکه این جلسه را فرصتی میدانیم که ایشان بیشتر از گذشته به دنبال وحدت نیروهای انقلاب و هماهنگی با مراجع تقلید و علما برای مقابله با بداخلاقیها باشند.
