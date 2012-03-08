مردم در انتخابات سنگ تمام گذاشتند، اکنون نوبت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در آغاز درس خارج فقه و اصول که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بیان اینکه مردم در انتخابات سنگ تمام گذاشتند گفت: مردم مخلصانه به میدان آمدند اما تشکر زبانی تنها از آنان کافی نیست و مسئولان باید فکری برای حل مشکلات آنان انجام دهند.



وی تاکید کرد: تورم و گرانی واقعا غوغا می کند و مردم را در فشار گذاشته است.



این مرجع تقلید با اشاره به عوامل تورم و گرانی اضافه کرد: اگرچه این مشکل ریشه های متعددی دارد اما بخشی از آن به مسئولان و بخشی به مردم بزا می گردد.



وی اظهار داشت: برخی از کاسبهای ما جنسی را با دلار دولتی از خارج آورده اند ولی با دلار آزاد به مردم می فروشند که این کار بی انصافی است و وقتی اعتراضی هم شود می گویند دلار به ما بدهید.



با زور نمی توان تورم را کنترل کرد



وی با بیان اینکه برخی گرانیها ناشی از این بی انصافیهاست تاکید کرد: البته گرانی و تورم عوامل دیگری هم دارد که باید ریشه ای حل شود؛ ما به جای اینکه 7 هزار بازرس در بازار وارد کنیم و برخی مغازه ها را تعطیل کنیم باید تورم را به صورت ریشه ای حل کنیم همانطور که برخی از همسایگان ما تورم بالا داشتند و با تلاشی که کردند به تورم یک رقمی رسیده اند.



آیت الله مکارم اظهار داشت: تشکر مسئولان این است که فکر اساسی برای حل مشکلات سنگین اقتصادی مردم بکنند تا مردم راضی شوند زیرا رضایت مردم رضایت خداست.



وی اضافه کرد: هماهنگی و وحدت مردم مهمترین اسلحه در مقابل دشمن است و باید قدردان آن بود و دلسوزی کنیم و مشکلات مردم را رفع کنیم.



این مرجع تقلید عنوان کرد: امیدواریم همان طور که مردم با اخلاص از نظامشان دفاع کردند خداوند هم گره ها را از دست مسئولان و مردم بگشاید.



صبر و استقامت نشانه ایمان است



وی در بخش ابتدایی سخنانش با قرائت حدیث اخلاقی بیان داشت: این حدیث صبر و راضی بودن به رضای الهی را نشانه ایمان می‌داند و صبر هم شاخه‌های مختلفی دارد.



وی با بیان اینکه میان صبر و رضایت خدا رابطه وجود دارد تصریح کرد: رضایت از قضای الهی موجب صبر انسان می شود و در غیر این صورت انسان دائما ناشکری و جزع و فزع می کند.



این مرجع تقلید با اشاره به داستان خضر و موسی(ع) در قرآن کریم تصریح کرد: این داستان و قصص دیگر قرآنی می خواهد به ما بیاموزد که باید راضی به رضای الهی و قضا و قدر باشیم؛ البته ما باید نهایت تدبیر و تلاش خود را بکنیم اما اگر در مسیر کارمان با مشکلاتی مواجه شدیم راضی به آن باشیم.

