مرغ، گوشت و میوه مورد نیاز برای ایام نوروز ذخیره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا ناطق با بیان اینکه قیمت تمام‌ کالاها در استان هرمزگان توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود، اظهار داشت: طرح نظارت مستمر بر قیمت کالاها تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهداف و اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های کالا با بیان اینکه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز با تصمیم ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان برپا شده است، ادامه داد: در نمایشگاه بهاره بندرعباس انواع کالاهای غذایی، بهداشتی، پوشاک و دیگر کالاهای مورد نیاز مردم در قالب 430 غرفه و 15 درصد زیر قیمت بازار به مردم عرضه می‌شود.

معاون استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به ذخیره‌سازی کالا در استان هرمزگان، اظهار داشت: انواع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم همانند مرغ، گوشت و میوه برای ایام پایانی سال در هرمزگان ذخیره‌سازی شده است.

به گفته وی، در این نمایشگاه کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز با قیمت هر کیلو 9 هزار و 300 تومان، مرغ منجمد با قیمت هر کیلو سه هزار و 50 تومان و برنج هندی 10 کیلویی با قیمت 20 هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بندرعباس تا 25 اسفند ماه کالاهای مورد نیاز مردم را عرضه خواهد کرد، ادامه داد: طبق اعلام سازمان تجارت، صنعت و معدن، پس از اتمام نمایشگاه، در 10 نقطه شهر بندرعباس غرفه‌های عرضه مستقیم کالا برای تعطیلات نوروز برپا خواهد شد.

معاون استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد: تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت در روزهای‌ پایانی سال جاری و تامین کالاهای مورد نیاز مردم در استان اندیشیده شده است.

به گفته وی برگزاری نمایشگاه بهاره نقشی عمده در تعدیل و تنظیم قیمت‌ها و بازار دارد.

عدد ایجاد اشتغال در سال جاری به 55 هزار رسیده است

استاندار هرمزگان با اشاره به ایجاد 55 هزار شغل در هرمزگان گفت: : سهمیه در نظر گرفته شده برای استان هرمزگان ایجاد 38 هزار شغل در سال 90 بود که تاکنون این رقم به 55 هزار شغل رسیده است.

ابراهیم عزیزی با بیان اینکه سهمیه در نظر گرفته شده برای استان هرمزگان ایجاد 38 هزار شغل در سال 90 بوده است اظهار داشت: تاکنون این رقم به 55 هزار شغل رسیده است.

وی اضافه کرد: طبق بازدید و بررسی های صورت گرفته انحرافی در آمار ثبت شده اشتغال در هرمزگان وجود ندارد.

عزیزی با بیان اینکه این قبیل اقدامات استان هرمزگان را در رتبه بسیار مناسبی در زمینه اشتغالزایی در کشور قرار داده، ادامه داد: عملکرد کارگروه اشتغال هرمزگان طی سال‌جاری می‌تواند الگوی مناسبی برای دیگر کارگروه‌ها و همچنین فعالیت‌های اشتغالزایی در سال آینده باشد.

وی با اشاره به وضعیت تسهیلات مشاغل خانگی در استان ابراز داشت: تاکنون به 60 درصد متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی، از طرف بانک ها تسهیلات پرداخت شده و در سال آینده این کار با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.