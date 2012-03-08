400 ناحیه و شهرک صنعتی کشور واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی پیاده سازی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی چهارشنبه شب با جمعی از مسئولان استان قزوین در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان برگزار شد.



در حاشیه این نشست تخصصی که با هدف تبیین اهداف و چالش های اجرای این قانون برگزار شد میر مهدی شامخی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مزایای اجرای قانون واگذاری شهرک های صنعتی به بخص خصوصی اظهارداشت: با اجرای این قانون نوسازی واحدها و ارائه خدمات لازم در این مناطق با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت.



900 شهرک و ناحیه صنعتی در آستانه واگذاری



این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر تعداد نواحی و شهرک های صنعتی تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 900 فقره است که پیش بینی می شود 300 تا 400 ناحیه صنعتی در اولین مرحله واگذار شود.



وی افزود: اگر اجرای این قانون با فرهنگ سازی لازم و ایجاد بستر مناسب صورت بگیرد گام بزرگی برداشته ایم زیرا 15 سال است که در سطوح مختلف سازمان، مجلس شورای اسلامنی و هیئت دولت با تلاش زیاد و کارشناسی فراوان به تصویب رسیده و یکی از قوانین اساسی و پایه در ساماندهی بخش صنعت خواهد بود.



شامخی بیان کرد: هدف از اجرای این قانون این است که هم مالکیت و هم مدیریت در شهرک های صنعتی به واحدهای مستقر در شهرک ها واگذار شود زیرا تجربه نشان داده است که خود این واحدها اگر به مرور زمان و بتدریج در تصمیم گیری ایفای نقش کنند کارها بهتر انجام می شود و برنامه های خوبی را می توان پیاده کرد.



این مسئول گفت: در این قانون نقش سازمان تنها نقش توصیه ای و نظارتی است وتلاش می شود تا حرکت پیشتازی را شروع کند ولی تداوم این کار برعهده مردم است.



وی اظهارداشت: جلب مشسارکت مردم در این قانون بسیار کلیدی است و سازمان افتخار می کند که این طرح را قبل از پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی شروع کرده بود که خوشبختانه به صورت همزمان در حال اجراست.



بزرگترین خصوصی سازی کشور محقق می شود



مشاور مدیرعامل در امور واگذاری سازمان صنایع کوچک . شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: در صورت اجرای این قانون به عبارتی پر تیراژترین و بزرگترین حجم واگذاری در کشور به مرحه اجرایی می رسد و محقق می شود.



وی گفت: در حال حاضر شهرک های صنعتی با حمایت دولت و سرمایه گذاری خود صنعت گران شکل گرفته که بخش عظیمی از آن در جریان است لذا باید توسط خود سرمایه گذاران هم اداره شود.



واگذاری شهرکهای صنعتی با 9 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری



این مسئول همچنین گفت: ارزش سرمایه گذاری های موجود در شهرک های صنعتی کشور بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان است که در اجرای این قانون هیچ جابجایی وجه نقدی صورت نخواهد گرفت چون قانون گذار این نگاه را داشته که شهرک های صنعتی مشاعات اراضی است که به واحدهای صنعتی تخصیص پیدا کرده و در آنجا مستقر شده اند لذا هیچگونه دارایی برای دولت وصول نمی شود بلکه این دارایی به مردم و ذی نفعان واگذار می شود تا راهبری و توسعه شهرکهای صنعتی توسط تولیدکنندگان انجام شود.



شرکتهای خدماتی شهرک های صنعتی را اداره می کنند



وی افزود: در گذشته از مدل هیئت امنا و شرکتهای خدمات عمران استفاده می شد که در حقیقت از نظر حقوقی از ظرفیت های

سازمان و شرکتهای استانی استفاده می شد و خودشان ظرفیت و پتانسیل قانونی را نداشتند اما در این قانون قدرت و اقتدار به شرکت خدماتی که متشکل از این واحدها هست منتقل کرده و انتقال قدرت صورت گرفته و شبیه قانون آپارتمانها، هیئت مدیره شرکت خدماتی می تواند با کسانی که همکاری مناسبی را نداشته باشند برخورد قانونی کند.



این مسئول گفت: در حال حاضر900 ناحیه و شهرک صنعتی مصوب داریم و پیش بینی می کنیم در کوتاه مدت 400 شهرک

واگذار شود که بزرگترین و پر تیراژترین خصوصی سازی کشور محقق می شود.



شامخی اضافه کرد: هدف از واگذاری این نیست که دولت به پولی برسد بلکه هدف این است که بخش خصوصی در مناطقی که

مستقر شده و خدمات ارائه شده در این شهرک ها مشاعات هم هست یک انتقال قانونی صورت بگیرد و هم سیستم قانونی و هم

مالی با این کار اصلاح خواهد شد.



وی اظهارداشت: اموالی که دولت آنها را به شکل غیر واقعی اموال خود تلقی می کرد به صورت عینی متعلق به صاحب صنعت است و دولت در این سرمایه گذاری ها یارانه به صنعتگر پرداخته و برای حمایت از آنها روی مشاعات سرمایه گذاری کرده و با اعتقاد به این که مردم خودشان بهتر می توانند منافع خود ا تامین و شهرک ها را اداره کنند این کار را اجرا می کند.



واگذاری شهرکهای صنعتی در پروسه کوتاه و میان مدت



شامخی یادآورشد: واگذاری و برون سپاری شهرک های صنعتی در یک پروسه زمانی میان مدت و کوتاه مدت اجرا می شود و

شهرک هایی که آماده واگذاری هستند در دوره اول و در مرحله بعدی شهرک هایی که وارد مرحله واگذاری می شوند در

فهرست اجرای قانون قرار می گیرند.



مدیر پیاده سازی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی کشور گفت: سازمان همزمان با اجرای این قانون موضوع احداث شهرک های خصوصی را هم دنبال می کند و اگر سرمایه گذارانی تمایل داشته باشند تا خودشان شهرک صنعتی ایجاد کنند از حمایت دولت برخوردار می شوند و شرکت های خدماتی که عهده دار اداره شهرک های صنعتی می شوند نیز می توانند برای توسعه شهرک ها درخواست دهند و خودشان در این زمینه سرمایه گذاری کنند.



وی بیان کرد: مداخله سازمان در شهرک سازی فقط حرکت توصیه ای در جایی است که بخش خصوصی از آن استقبال نکرده است مانند روستاها و مناطق محروم که این کار در این مناطق متمرکز خواهد شد.



شامخی تصریح کرد: استانها مجری واگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی هستند و سازمان نقش نظارت عالیه را خواهد داشت.



وی افزود: از محل مالیات ارزش افزوده که نواحی صنعتی پرداخت می کنند سهمی در اختیار سازمان قرار می گیرد تا تداوم فعالیت و نگهداری شهرک ها توسط بخش صوصی ممکن شود و ما بتوانیم از این نواحی حمایت لازم را صورت دهیم.