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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۲

در چارچوب لیگ برتر فوتبال/

سایپای البرز به مصاف فجر سپاسی شیراز می رود

سایپای البرز به مصاف فجر سپاسی شیراز می رود

کرج – خبرگزاری مهر: تیم فوتبال سایپای البرز از هفته بیست‌و هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور به مصاف فجر سپاسی شیراز می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست‌ وهفتم لیگ برتربعد از تعطیلات 23 روزه از روز جمعه از سر گرفته می‌شود که در یکی از این دیدار ها سایپای البرز در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان فجر سپاسی شیراز است.

سایپای البرز در شرایطی میزبان فجر سپاسی شیراز است  که دیگر مجید صالح را روی نیمکت خود نمی بیند و هدایت این تیم بر عهده مجتبی تقوی سپرده شده است تقوی به هیچ عنوان دوست ندارد در اولین بازی‌‌اش در لیگ برتر شکست بخورد و قطعا نارنجی‌پوشان البرز با تمام توان مقابل نماینده شیراز بازی خواهند کرد تا یک برد خانگی به دست بیاورند .

در مقابل شاگردان یاوری که دو پیروزی بزرگ را مقابل پرسپولیس و فولاد به دست آورده است اگر سایپا را شکست بدهد کار بزرگی انجام داده و می تواند شاهد صعود تیم خود به میانه جدول باشد.

یدالله جهانبازی به همراه علیرضا کهوری و مجید ویشگاهی قضاوت این دیدار را بر عهده خواهند داشت.

کد مطلب 1554784

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