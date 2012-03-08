ساخت دوربین 41مگاپیکسلی برای یک موبایل/ کشف بخشی جدید از دیوار چین

به گزارش خبرنگار مهر، محققان بریتانیایی با استفاده از نرم افزار گوگل ارث توانستند بخشی جدید از دیوار چین را در مغولستان کشف کنند.

کشف تکه ای دیگر از دیوار چین

این اولین باری است که بخشی از دیوار چین در خارج از چین کشف می شود. دیوار بزرگ چین در حقیقت متشکل از ساختارهای متفاوتی است که طی دورانهای مختلف ساخته شده است.این ساختار جدید که هزاران سال پنهان باقی مانده بود و در نقشه های با نام دیوار چنگیزخان مشخص شده بود، در صحرای گُبی مغولستان کشف شد و محققان دریافتند که این ساختار بخشی از دیوار چین است. محققان با استفاده از نرم افزار گوگل ارث، GPS و دیگر ابزارهای تخصصی این ساختار جدید را در استانی در 25 مایلی شمال مرز چین-مغولستان کشف کردند.

ارتفاع این دیوار 2.5 متر است و از خاک و شاخه های بوته های بیابانی به نام "ساکسائول" ساخته شده است. در بخشی دیگر در فاصله 15 مایلی از این دیوار محققان دیواری مشابه را یافتند که از مسیر مسطح خود منحرف شده و به میان دماغه آتشفشانی باستانی کشیده شده است.

هابل رصد دانشمند ایرانی را تایید کرد

محقق ایرانی دانشگاه سن فرانسیسکو و همکارانش در حدود پنج سال پیش هسته ای تاریک را در مرکز بقایای به جا مانده از خوشه کهکشانی Abell 520 کشف کردند که اکنون به واسطه رصدهای جدید وجود این پدیده به اثبات رسیده است.زمانی که خوشه های کهکشانی با یکدیگر برخورد می کنند ماده درخشان کهکشانها به واسطه ماده ای مرموز به نام ماده تاریک به یکدیگر می چسبند و از خود گازهای داغی به جا می گذارند.

دست کم این چیزی است که اخترشناسان در بقایای خوشه های کهکشانی مشاهده کرده اند، با این همه "اندیشه مهدوی" استادیار دانشکده فیزیک و اخترشناسی دانشگاه سانفرانسیسکو و دیگر محققان با این موضوع مخالف بوده و می گویند خوشه Abell 520 از هسته ای از ماده تاریک برخوردار است که کاملا از ماده درخشان مجزا است. رصد جدید هابل نیز نشان می دهد بدون شک در تکه ای از آسمان لکه ای متمرکز از ماده تاریک وجود دارد. با این همه تایید این رصد چیزی از مرموز بودن آن نکاسته چرا که هنوز دلیل قانع کننده ای برای توضیح وجود چنین هسته تاریکی به دست نیامده است.

مشاهده بزرگترین پروانه بید در جهان

به گزارش مهر، محققی در منطقه هیمالیا موفق به عکاسی از گونه ای از پروانه بیدی با نام "آتاکوس" یا "اطلس" شد که به عنوان بزرگترین پروانه بید در جهان معرفی شده است. این پروانه شگفت انگیز که توسط محققی به نام "ساندش کادور" در شرق منطقه هیمالیا مشاهده شده است، طول بالهایی برابر 25 سانتیمتر دارد.

کادور که این پرانه را حشره ای غول پیکر می نامد تایید می کند که زمانی پروانه بالهایش را از هم باز کرد درست مانند این بود حشره قصد حمله دارد و حالتی دفاعی به خود گرفته است. کادور پس از غلبه بر ترس خود به حشره نزدیک شده و عکسبرداری از آن را آغاز کرد. با این همه حقیقت این است که این پروانه غول پیکر با وجود ابعاد بزرگی که دارد کاملا بی خطر است.

مرسدس بنزی که نامرئی شد

مهندسان با استفاده از فناوری استتار نوری، دوربین تصویربرداری و نمایشگرهای LED توانستند یک مرسدس بنز را نامرئی کنند. مهندسان براساس این اصل که برای دیدن از میان یک جسم باید آنچه در پس آن قرار دارد را دید، سمت راننده یک خودروی مرسدس را با استفاده از لایه های LED پوشانده و دوربین دیجیتالی را در جهت مخالف خودرو نصب کردند.

دوربین از سمت پیاده رو تصویربرداری می کند و تصاویر ثبت شده به صورت زنده بر روی نمایشگری که بر روی سمت راننده خودرو نصب شده نمایش داده می شود. این رویکرد زیرکانه ابتکار دانشمندان دانشگاه توکیو بوده و این دانشمندان ابتکار خود را برای نمایش به آلمان بردند.

ابداع آینه جادویی توسط مایکروسافت

مرکز تحقیقات مایکروسافت در حال کار روی پروژه های نوآورانه ای است که در میان آنها آینه ای به چشم می خورد که از ویژگی انعکاس هولوگرافیک برخوردار است. مرکز تحقیقات مایکروسافت این آینه جادویی را که "هولوفلکتر" نام دارد، توسعه داده است. این دستگاه اجازه ساخت یک تصویر هولوگرافیک را در داخل یک آینه امکانپذیر می کند. "هولوفلکتر" از یک آینه نیمه شفاف و یک پانل "ال. سی. دی" مجزا تشکیل شده است.

روی آینه، تصویری مجازی از فردی که در مقابل آن قرار گرفته است مشاهده می شود. اما این تصویر به جای اینکه توسط یک سیستم ساده انعکاس نور روی سطح براق تشکیل شود، برپایه فناوری "کینکت" است که در بالای آینه نصب شده و با تلفن همراه هوشمند برپایه ویندوز 7 کنترل می شود. این سیستم قادر است اطلاعات یک ویندوز فن و اطلاعات موقعیت یابی کاربر کینکت را بخواند و به این ترتیب، تجربه ای بسیار ویژه را میان این دو دستگاه عرضه کند.

برتری دوربین 41 مگا پیکسلی موبایل

به گزارش مهر، کنگره جهانی موبایل 2012 که از 27 فوریه تا اول مارس در بارسلونا برگزار شد هفته گذشته به کار خود پایان داد و جوایزی را به بهترینهای حاضر در این نمایشگاه از جمله تلفن همراهی به نام PureView 808 اعطا شد. این تلفن همراه هوشمندی مجهز به یک دوربین 41 مگاپیکسلی است. کنگره جهانی موبایل 2012 جایزه "بهترین نمایش دستگاه تلفن موبایل، دستگاه یا تبلت جدید" خود را به این تلفن همراه هوشمند اختصاص داد.

این تلفن همراه هوشمند که از تمام عملکردهای عادی یک "اسمارت فن" برخوردار است، برپایه حسگرها و لنز Carl Zeiss با وضوح تصویر 41 مگاپیکسل است. همچنین با این دوربین می توان در کیفیت full HD با سرعت 1080p فیلمبرداری کرد و با استفاده از عملکرد Nokia Rich Recording صدا را با کیفیت بالایی ضبط کرد.

فرار از نوع پنگوئنی

یک پنگوئن ساکن باغ وحش توکیو درحالی که به سبک پنگوئنهای انیمیشن ماداگاسکار فرار می کرد در قاب تصویر جاودانه شد. داستان واقعی فرار را یک جوجه پنگوئن یکساله ساکن باغ وحش توکیو ساخته است. به نظر می رسد این پرنده کوچک که از نوع پنگوئنهای "هامبولدت" است از دیوارهای دور باغ وحش- آکواریم توکیو بالا رفته و خود را به آبهای رودخانه ای رسانده است که از میان پایتخت ژاپن عبور می کند.

مسئولان این باغ وحش تصویری را منتشر کردند که سر این پنگوئن را درحالی که به سوی آزادی و رسیدن به آبهای خلیج توکیو شنا می کند نشان می دهد.