بردخون برای میزبانی از مسافران نوروزی آماده است

نعمت الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در آستانه عید نوروز قرار داریم و همه تلاش خود را به کار گرفته ایم تا زمینه حضور مسافران و گردشگران به این شهر را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: بردخون شهری با قدمت و سابقه دیرینه فرهنگی و دینی است و بسیاری از مردم مایل هستند اطلاعات بیشتری از این منطقه کسب کنند و بر اساس این اطلاعات در این شهر حضور یابند.

شهردار بردخون اضافه کرد: به منظور اطلاع‌رسانی مناسب برای معرفی شهر بردخون به مسافران نوروزی، تصمیم گرفتیم نشریه‌ای با همکاری مجتمع فرهنگی هنری در زمینه گذشته و سابقه منطقه منتشر کنیم و در اختیار مسافران نوروزی قرار دهیم.

وی افزود: اقدامات مناسبی برای حضور مسافران نوروزی در این شهر صورت گرفته است که رنگ آمیزی جدول بلوار، پاکسازی معابر ، نصب چراغ‌های تزیینی در شهر، خط کشی معابر برخی از اقدامات انجام شده است.

عباسی ادامه داد: از دیگر اقدامات صورت گرفته می‌توان به آماده سازی نمازخانه در بوستان ولایت و پارک ورودی شهر، آماده سازی سرویس‌های بهداشتی، نصب کانکس در بوستان ولایت با همکاری هلال احمر و لکه‌گیری خیابان‌های شهر اشاره کرد.

عباسی در ادامه به تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اشاره کرد و افزود: شهرداری عضو ستاد اسکان مسافران نوروزی است و در حد توان برای آسایش هم‌وطنان و آشنایی با شهر بردخون گام برمی‌دارد.

وی اضافه کرد: بردخون شهری با سابقه و گذشته درخشان است و مردان و بزرگانی در زمینه های دینی و علمی و جهاد و شجاعت و ایثار در خود پرورش داده و دارای حوزه علمیه‌ای غنی بوده است که عالمانی بزرگوار را در خود پرورش داده است و باید به همه مردم معرفی شود.