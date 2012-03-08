سایپای البرز شناخت خوبی ازفجر سپاسی دارد

ابراهیم صادقی کاپیتان تیم فوتبال سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اخرین وضعیت نارنجی پوشان اظهار داشت: تیم ما در حال حاضر در شرایط خوبی به سر می برد تعطیلات لیگ باعث شد تا بازیکنان از نظر روحی در شرایط خوبی قرار بگیرند و حالا قصد داریم با آغاز مجدد لیگ سایپای متفاوتی را راهی لیگ برتر کنیم.

وی ادامه داد: قبل از پایان سال 90 تیم ما دو دیدار را باید مقابل فجر و تراکتورسازی تبریز برگزار کند که سه امتیاز این دیدارها برای ما خیلی ارزش دارد و دوست داریم با دو پیروزی و کسب شش امتیاز سال 90 را به پایان برسانیم.

صادقی در خصوص دیدار مقابل فجر یاد آور شد: فجر سپاسی از تیم های خوب لیگ برتر است و با توجه به شرایط یکسان هر دو تیم در جدول سه امتیاز این دیدار از ارزش بالایی برخوردارخواهد بود ما کاملا روی حریف شناخت داریم و فقط به سه امتیاز این دیدار فکر می کنیم.

کاپیتان سایپا در پایان گفت: تا به امروز تیم ما با بدشانسی مواجه بوده که امیدوارم هواداران در دو دیدار آینده تیم سایپا در تنها نگذارند تا بتوانیم با کسب امتیازات لازم جواب محبت های انها را بدهیم.