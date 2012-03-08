نمایشگاه بهاره با 240 غرفه در بوشهر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجمع امور صنفی استان بوشهر چهارشنبهشب در آئین آغاز به کار این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه دارای 10 تا 20 درصد تخفیف هستند.
مصطفی گراشی با اشاره به وجود 40 غرفه در این نمایشگاه ادامه داد: 70 غرفه پوشاک، 40 غرفه عرضه آجیل و خشکبار، 18 غرفه مواد غذایی، 17 غرفه خرازی، 15 غرفه کیف و کفش، 10 غرفه لوازم بهداشتی، سه غرفه میوه و ترهبار است و دیگر غرفهها مربوط به ارائه کالاهای مربوط به سفره هفتسین است.
وی افزود: 11 بازرس به منظور نظارت مستمر بر عرضه کالا در نمایشگاه حضور دارند و بر اساس هماهنگیهای انجام شده با تعزیرات حکومتی روزانه یک قاضی کشیک به تخلفات و شکایات رسیدگی خواهند کرد.
گراشی اضافه کرد: در این نمایشگاه تعداد 80 غرفه به دستگاههای کارتخوان مجهز شده است و به منظور خدماترسانی مناسبتر به مردم، دو دستگاه خودپرداز بانک ملی نیز در این نمایشگاه مستقر شده است.
وی به هماهنگیهای صورت گرفته با اتوبوسرانی به منظور ایجاد سرویس ویژه نمایشگاه اشاره کرد و افزود: پاسگاه سیار نیز در نمایشگاه حضور خواهد داشت.
رئیس مجمع امور صنفی استان بوشهر به رشد کمی و کیفی نمایشگاه سال جاری نسبت به نمایشگاه سالهای گذشته اشاره کرد و ادامه داد: این نمایشگاه به مدت 10روز دائر خواهد بود ولی ممکن است بنا به تقاضای مردم مانند سال گذشته تا شب عید ادامه داشته باشد.
وی همچنین از استقرار اورژانس به منظور خدماترسانی مناسب تر در این نمایشگاه خبر داد.
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