به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی چهارشنبه شب در نشست با کتابداران شهرستان دشتستان اظهار داشت: کتابخوانی در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد و همه ما وظیفه داریم در بهبود این وضعیت تلاش کنیم.
وی ادامه داد: اقدامات مناسب و موثری در سالهای اخیر در این زمینه صورت گرفته است که نتیجه این تلاشها بهبود سطح فرهنگی جامعه خواهد شد و نیازمند توجه جدی است.
فرماندار دشتستان مطالعه را در غنیسازی اوقات فراغت جوانان بسیار مفید دانست و گفت: راهاندازی کتابخانههای عمومی در اتوبوسهای شهری یکی از راهکارهای مهمی است که باید در مسیر توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به آن توجه کنیم.
وی ادامه داد: باید زمینه افزایش سرانه مطالعه در جوامع انسانی را فراهم سازیم و همچنین به موضوع و حجم کتب کتابخانهها توجه ویژهای شود و کتابها را باید طوری انتخاب شود که بتواند نیاز همه سلائق را برآورده سازد.
رئیس کتابخانههای عمومی شهرستان دشتستان نیز در این نشست اظهار داشت: فرهنگسازی و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی یکی از مهمترین برنامههایی است که میتوان در راستای گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از آن بهره جست و نتایج مطلوبی در این راستا میتوان از این طریق انجام داد.
علی دهقان ادامه داد: قصد داریم با همکاری شهرداریها و اخذ مجوز از ایشان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بیلبوردهای تبلیغاتی با موضوعات مطالعه و کتابخوانی در شهرهای شهرستان نصب کنیم.
وی افزود: در بخش کتابخانههای روستایی در شهرستان شاهد تحولی عظیم خواهیم بود و از سهمیه 40 کتابخانه روستایی که در سطح استان بوشهر در سال 91 ساخته خواهد شد 18 کتابخانه به شهرستان دشتستان اختصاص یافته است.
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