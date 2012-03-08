به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی چهارشنبه شب در نشست با کتاب‌داران شهرستان دشتستان اظهار داشت: کتاب‌خوانی در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد و همه ما وظیفه داریم در بهبود این وضعیت تلاش کنیم.

وی ادامه داد: اقدامات مناسب و موثری در سال‌های اخیر در این زمینه صورت گرفته است که نتیجه این تلاش‌ها بهبود سطح فرهنگی جامعه خواهد شد و نیازمند توجه جدی است.

فرماندار دشتستان مطالعه را در غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان بسیار مفید دانست و گفت: راه‌اندازی کتابخانه‌های عمومی در اتوبوس‌های شهری یکی از راهکارهای مهمی است که باید در مسیر توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به آن توجه کنیم.

وی ادامه داد: باید زمینه افزایش سرانه مطالعه در جوامع انسانی را فراهم سازیم و همچنین به موضوع و حجم کتب کتابخانه‌ها توجه ویژه‌ای شود و کتاب‌ها را باید طوری انتخاب شود که بتواند نیاز همه سلائق را برآورده سازد.

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان دشتستان نیز در این نشست اظهار داشت: فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که می‌توان در راستای گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از آن بهره‌ جست و نتایج مطلوبی در این راستا می‌توان از این طریق انجام داد.

علی دهقان ادامه داد: قصد داریم با همکاری شهرداری‌ها و اخذ مجوز از ایشان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بیلبوردهای تبلیغاتی با موضوعات مطالعه و کتابخوانی در شهرهای شهرستان نصب کنیم.

وی افزود: در بخش کتابخانه‌های روستایی در شهرستان شاهد تحولی عظیم خواهیم بود و از سهمیه 40 کتابخانه روستایی که در سطح استان بوشهر در سال 91 ساخته خواهد شد 18 کتابخانه به شهرستان دشتستان اختصاص یافته است.