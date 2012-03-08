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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

خسروی اعلام کرد:

ایجاد کتابخانه در اتوبوس‌های شهری راهکاری برای گسترش کتاب‌خوانی

ایجاد کتابخانه در اتوبوس‌های شهری راهکاری برای گسترش کتاب‌خوانی

دشتستان - خبرگزاری مهر: فرماندار دشتستان ایجاد کتابخانه عمومی در اتوبوس‌های شهری را راهکاری مناسب برای توسعه کتاب‌خوانی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی چهارشنبه شب در نشست با کتاب‌داران شهرستان دشتستان اظهار داشت: کتاب‌خوانی در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد و همه ما وظیفه داریم در بهبود این وضعیت تلاش کنیم.

وی ادامه داد: اقدامات مناسب و موثری در سال‌های اخیر در این زمینه صورت گرفته است که نتیجه این تلاش‌ها بهبود سطح فرهنگی جامعه خواهد شد و نیازمند توجه جدی است.

فرماندار دشتستان مطالعه را در غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان بسیار مفید دانست و گفت: راه‌اندازی کتابخانه‌های عمومی در اتوبوس‌های شهری یکی از راهکارهای مهمی است که باید در مسیر توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به آن توجه کنیم.

وی ادامه داد: باید زمینه افزایش سرانه مطالعه در جوامع انسانی را فراهم سازیم و همچنین به موضوع و حجم کتب کتابخانه‌ها توجه ویژه‌ای شود و کتاب‌ها را باید طوری انتخاب شود که بتواند نیاز همه سلائق را برآورده سازد.

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان دشتستان نیز در این نشست اظهار داشت: فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که می‌توان در راستای گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از آن بهره‌ جست و نتایج مطلوبی در این راستا می‌توان از این طریق انجام داد.

علی دهقان ادامه داد: قصد داریم با همکاری شهرداری‌ها و اخذ مجوز از ایشان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بیلبوردهای تبلیغاتی با موضوعات مطالعه و کتابخوانی در شهرهای شهرستان نصب کنیم.

وی افزود: در بخش کتابخانه‌های روستایی در شهرستان شاهد تحولی عظیم خواهیم بود و از سهمیه 40 کتابخانه روستایی که در سطح استان بوشهر در سال 91 ساخته خواهد شد 18 کتابخانه به شهرستان دشتستان اختصاص یافته است.

کد مطلب 1554789

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