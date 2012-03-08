به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح چهارشنبه شب در نشست با کتابداران شهرستان دشتستان اظهار داشت: دستیابی به جایگاههای بالا نیازمند مطالعه، کتابخوانی و علمآموزی است و در اسلام نیز بارها بر لزوم توجه به کتاب و کتابخوانی تاکید شده است.
وی اضافه کرد: به غیر از دانشآموزان، دانشجویان، استادان و افراد مرتبط با تحصیل، در دیگر اقشار مردم میزان مطالعه بسیار پائین است و بالابردن و توسعه فرهنگ کتاب خوانی مستلزم فرهنگسازی بهتری در سطح جامعه است.
امام جمعه برازجان ادامه داد: حمایت از فضاهای مجازی و کتابخانههای دیجیتال از مسائل مهمی است که باید به آنها توجه شود و از این طریق میتوان فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را به علم روز متصل و از این طریق جمعیت بالایی را جذب مطالعه و کتابخوانی کرد.
وی افزود: مطالعه و کتابخوانی در جامعه ما وضعیت مطلوبی ندارد و خیلی پایینتر از حد نرمال است و این مسئله یکی از نقایص جامعه ماست که باید با تمام توان در راستای رفع این مشکل گام برداریم.
رئیس کتابخانه عمومی شهر آبپخش نیز در این نشست اظهار داشت: تجهیز سختافزاری و نرمافزاری کتابخانه عمومی آبپخش در سالهای اخیر از اقدامات مهم و ارزندهای است که در سالهای اخیر زمینه افزایش عضویت و گرایش مردم شهر آبپخش و روستاهای تابعه این شهر در کتابخانه عمومی را فراهم آورده است.
نرجس خاتون بحرینی ادامه داد: بیش از 12 هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف در مخزن کتابخانه عمومی شهر آبپخش وجود دارد و نیازهای همگان را تا حد بالایی فراهم آوریم و همواره در زمینه گسترش کتب تخصصی در راستای رفع نیازهای شهروندان آبپخشی تلاش میکنیم.
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