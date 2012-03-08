تجارت محور توسعه اقتصادی در سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نکویی مهر عصر چهارشنبه در دیدار با بازرسان و کارشناسان بازرسی و نظارت سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این استان علاوه بر اینکه نیازهای خود را تامین می کند، توانسته با ایفای نقش ملی بخشی از نیاز کشور را نیز در برخی کالاها مرتفع نماید.

وی گفت: از ابتدای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون اقدامات بسیار خوبی در سیستان و بلوچستان صورت پذیرفته که نتایج مطلوبی داشته است.

وی افزود: این اقدامات تنها منحصر به هدفمند سازی یارانه ها نبوده و با تلاش نیروهای بازرس و کارشناسان، طرح های نظارتی ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس اجرا شده و هم اکنون نیز طرح ویژه نظارتی 91 در حال انجام است.

معاون وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت بیان داشت: طرح تشدید بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در آستانه فرا رسیدن نوروز 91 از 11 اسفند ماه در سراسر کشور آغاز شده و تا 15 فروردین ادامه خواهد داشت.

وی به حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و افزود: نوع فعالیت بازرسان نهی از منکر است و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و استیفای حقشان یک ارزش محسوب می شود.

نکویی مهر مردم را به عنوان ذینفعان دانست و اظهار داشت: تمامی مردم جامعه جزو مصرف کنندگان هستند و با حمایت از حقوق آنان قطعا تولید و تجارت شکل می گیرد.

وی گفت: 40 درصد از تولید ناخالص کشور مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: باید سیاست های تجاری و تولیدی کشور در یک راستا قرار گیرد و هم افزایی ایجاد شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همچنین تولید و تجارت باید با محور مشتری مداری باشد و با عنصر رقابت و تغییرات تکنولوژی کشور به سرعت پیش رود.

وی گفت: صنعت و تولید جزو محورهای توسعه ای هر منطقه محسوب می شوند و حمایت از تولید کنندگان باید باعث گسترده تر شدن صنعت و تولید شود.

وی افزود: تغییرات نرخ ارز و نوسانات یکی از متغیرهای کلیدی است که در اقتصاد کلان بسیار تاثیر گذار بوده و می تواند باعث افزایش قیمت برخی کالاها شود.

نکویی مهر با بیان اینکه گرانی یا گرانفروشی دو مقوله جدا از هم است، اظهار داشت: جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها یکی از وظایف بازرسان است.

وی همچنین به نقش تاثیر گذار سامانه 124 در مبارزه با تخلفات احتمالی اشاره کرد و گفت: تلفن 124 در سراسر کشور آماده دریافت شکایات مردمی است و پاسخگویی سریع به شکایات همانند گذشته در دستور کار این سازمان قرار دارد.