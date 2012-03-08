30 هزار واحد صنفی در سیستان و بلوچستان ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن پور عصر چهارشنبه در جلسه با بازرسان و کارشناسان این سازمان که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: نظارت و بازرسی برای واحدهای صنفی نیز توسط 140 بازرس صورت می پذیرد.

وی گفت: سیستان و بلوچستان با وجود گستره وسیع دارای پتانسیل های مختلفی در زمینه صنعت، معدن، کشاورزی و بویژه تجارت و بازرگانی است.

وی افزود: این استان با معادن بسیار غنی از جمله کرومیت، گرانیت و ‌تیتانیوم با ذخیره بیش از 700 میلیون تن از توان صادراتی بالایی برخوردار است و هم اکنون به برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز صادر می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: این استان با تولید 170 هزار تن خرما دومین تولید کننده این محصول در کشور است.

وی گفت: وجود 42 هزار هکتار مزارع پرورش میگو با تولید سه هزار تن، تولید خارج از فصل محصولات جالیزی با 600 هزار تن هندوانه و 130 هزار تن موز از جمله توانمندی های سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: هزارو 200 واحد صنفی با 21 شهرک و ناحیه صنعتی در این استان وجود دارد.

حسن پور اظهار داشت: با توجه به حمایت های دولت از بخش صادرات و پرداخت جوایز صادراتی، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و آموزش بیش از 900 میلیون دلار صادرات از سیستان و بلوچستان داشتیم، در حالیکه قبل از سال 84 میزان صادرات از استان 85 میلیون دلار بوده است.

وی گفت: سیستان و بلوچستان در زمینه تنظیم بازار، مرکز مهار تورم ایران بوده و توانسته بازار کشور را در برخی کالاها از جمله سیب زمینی، ‌گوشت، ‌نارنگی و ‌برنج با توان مضاعف تامین و تنظیم کند.