سرانه بازرسی در سیستان و بلوچستان افزایش شش درصدی دارد

محمد رفیع سلطانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قبل از اجرای این طرح سرانه بازرسی و نظارت به صورت میانگین هر واحد صنفی در استان 1.5 بار بازرسی بود.

وی گفت: ‌پس از طرح تشدید بازرسی که از سال 88 در سیستان و بلوچستان آغاز شده، روزانه به صورت میانگین 7.5 بار بازرسی از واحدهای صنفی صورت پذیرفته است.

وی افزود: افزایش بازرسی ها به دلیل افزایش تخلفات نیست، بلکه حضور بازرسان در واحدهای صنفی به دلیل جلوگیری از تخلفات احتمالی است.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: حضور در واحدهای صنفی یکی از ماموریت های ویژه بازرسان است.

وی گفت: همچنین رصد و پایش بازار که به صورت روزانه توسط کارشناسان و بازرسان انجام می شود، از جمله ماموریت ها و وظایف دیگر این معاونت است.

وی با بیان اینکه بازرسی ها هدفمند شده است، افزود: گشت های مشترک به صورت روزانه و مستمر با نهادهای مرتبط صورت می گیرد.

سلطانزاده اظهار داشت: بانک اطلاعاتی از انبارها و سردخانه ها تشکیل و در استان شناسایی شده اند و اعلام موجودی نیز به صورت روزانه انجام می شود.