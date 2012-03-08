52 مدرسه توسط خیرین در ایرانشهر احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمدل بامری عصر چهارشنبه در همایش خیران مدرسه ساز در ایرانشهر اظهار داشت: در دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به امر مدرسه سازی در ایرانشهر شده است.

وی گفت: طی پنج سال گذشته مدارس کپری این شهرستان با تخصیص 250 میلیارد ریال از چرخه آموزشی حذف و فضاهای جدید به جای آن ساخته شد.

عضو مجمع خیرین مدرسه ساز سیستان و بلوچستان نیز در این همایش بیان داشت: برای رفع محرومیت ها، فرهنگ تعاون و همکاری در استان ارتقا یافته و طی سال های اخیر فضاهای آموزشی زیادی با همکاری قبایل و طوایف ساخته شده است.

محمد رسولی افزود: نیکوکاران 235 کلاس درس را در این استان در دست ساخت دارند که از این تعداد 71 مورد در شهرهای دلگان و ایرانشهر ساخته می شود.

وی گفت: امیدواریم خیرین مدرسه ساز در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی این استان تلاش بیشتری داشته باشند.

حجت الاسلام محمد جواد عبداللهی امام جمعه ایرانشهر نیز در این همایش اظهار داشت: سران قبایل و طوایف مختلف سیستان و بلوچستان باید در امر مدرسه سازی تلاش بیشتری داشته باشند و مدارسی را به نام خود در منطقه احداث کنند.