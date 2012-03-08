مسابقات جایزه بزرگ دوچرخه‌ سواری سیستان‌ و بلوچستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات دوچرخه‌ سواران سیستان‌ و بلوچستان در دو رشته دانهیل و کراس‌ کانتری با هم به رقابت می‌ پردازند.

دوچرخه‌ سواران در رشته دانهیل ساعت هشت صبح و در رشته کراس کانتری ساعت 10 صبح روز جمعه رقابت خود را آغاز می‌ کنند.

نفرات برتر در این مسابقه برای حضور در تیم دوچرخه ‌سواری سیستان ‌و ‌بلوچستان انتخاب می شوند.

در حال حاضر اقدامات بسیار خوبی برای فرهنگ سازی ورزش دوچرخه سواری در زاهدان انجام شده است.