مسابقات جایزه بزرگ دوچرخه‌ سواری سیستان‌ و بلوچستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات دوچرخه سواران سیستان و بلوچستان در دو رشته دانهیل و کراس کانتری با هم به رقابت می پردازند.
دوچرخه سواران در رشته دانهیل ساعت هشت صبح و در رشته کراس کانتری ساعت 10 صبح روز جمعه رقابت خود را آغاز می کنند.
نفرات برتر در این مسابقه برای حضور در تیم دوچرخه سواری سیستان و بلوچستان انتخاب می شوند.
در حال حاضر اقدامات بسیار خوبی برای فرهنگ سازی ورزش دوچرخه سواری در زاهدان انجام شده است.
سیستان و بلوچستان جوانان و نوجوانان ورزشکار مستعد زیادی دارد که باید با برنامه ریزی مناسب استعدادهایشان مورد شناسایی قرار گیرد.
