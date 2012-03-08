  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

مسابقات جایزه بزرگ دوچرخه‌ سواری سیستان‌ و بلوچستان برگزار می شود

مسابقات جایزه بزرگ دوچرخه‌ سواری سیستان‌ و بلوچستان برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسابقات جایزه بزرگ دوچرخه سواری سیستان و بلوچستان روز جمعه در دو نوبت در پیست زاهدان برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات دوچرخه‌ سواران سیستان‌ و بلوچستان در دو رشته دانهیل و کراس‌ کانتری با هم به رقابت می‌ پردازند.

دوچرخه‌ سواران در رشته دانهیل ساعت هشت صبح و در رشته کراس کانتری ساعت 10 صبح روز جمعه رقابت خود را آغاز می‌ کنند.

نفرات برتر در این مسابقه برای حضور در تیم دوچرخه ‌سواری سیستان ‌و ‌بلوچستان انتخاب می شوند.

در حال حاضر اقدامات بسیار خوبی برای فرهنگ سازی ورزش دوچرخه سواری در زاهدان انجام شده است.

سیستان و بلوچستان جوانان و نوجوانان ورزشکار مستعد زیادی دارد که باید با برنامه‌ ریزی مناسب استعدادهایشان مورد شناسایی قرار گیرد.

کد مطلب 1554796

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها