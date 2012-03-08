دولت موظف به اجرای عملیات آبخیزداری در 8 میلیون هکتار از حوزه های آبخیز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم سجادی در مراسم گرامیداشت روز ملی آبخیزداری در زاهدان اظهار داشت: دولت موظف است در این مدت میزان فرسایش خاک را به طور متوسط سالانه یک تن در هکتار کاهش دهد تا بیلان منفی دشت های کشور جبران شود.

وی گفت: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در سراسر کشور اولویت برنامه های سازمان های جهاد کشاورزی استان ها در سال آینده است.

وی افزود: رویکرد امسال وزارت جهاد کشاورزی بر پایه اجرایی کردن سیستم آبیاری تحت فشار در مزارع کشور بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: اگر پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در سال آینده به مرحله اجرا درنیاید شاید اجرای سیستم آبیاری تحت فشار با شکست مواجه شده و مشکلات اجتماعی بیشماری را به همراه داشته باشد.

وی گفت: راه حل مشکلات چالش آب از یک سو و افزایش جمعیت و نیاز بیشتر مردم به غذای سالم، کمبود آب مورد نیاز بخش کشاورزی، افت سطح سفره های زیرزمینی، کمبود نزولات جوی و کاهش تولیدات کشاورزی ضرورت اجرای طرح های آبخیزداری را بیش از پیش ضروری کرده است.

وی افزود: یکی از ملزومات در کشور نیمه خشک ایران حفظ منابع طبیعی و فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری است و در صورت اجرایی نشدن این طرح ها امنیت غذایی، شادابی و سلامت جامعه با چالش های اساسی روبرو خواهد شد.

سجادی اظهار داشت: اجرای طرح های آبخیزداری و آب و خاک برای حفظ منافع ملی ضروریست و باعث استفاده صحیح از منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود بهره وری آب می شود.

وی گفت: براساس آمار و اطلاعات موجود تا پایان سال گذشته 24 میلیون و 500 هزار هکتار از عرصه های آبخیز کشور با اجرای بیش از 22 هزار و 500 پروژه و اعتبار 10 هزار میلیارد ریال تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.