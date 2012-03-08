۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

دولت موظف به اجرای عملیات آبخیزداری در 8 میلیون هکتار از حوزه های آبخیز است

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: در راستای اجرای مفاد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم هشت میلیون هکتار از حوزه های آبخیز را تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم سجادی در مراسم گرامیداشت روز ملی آبخیزداری در زاهدان اظهار داشت: دولت موظف است در این مدت میزان فرسایش خاک را به طور متوسط سالانه یک تن در هکتار کاهش دهد تا بیلان منفی دشت های کشور جبران شود.

وی گفت: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در سراسر کشور اولویت برنامه های سازمان های جهاد کشاورزی استان ها در سال آینده است.

وی افزود: رویکرد امسال وزارت جهاد کشاورزی بر پایه اجرایی کردن سیستم آبیاری تحت فشار در مزارع کشور بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: اگر پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در سال آینده به مرحله اجرا درنیاید شاید اجرای سیستم آبیاری تحت فشار با شکست مواجه شده و مشکلات اجتماعی بیشماری را به همراه داشته باشد.

وی گفت: راه حل مشکلات چالش آب از یک سو و افزایش جمعیت و نیاز بیشتر مردم به غذای سالم، کمبود آب مورد نیاز بخش کشاورزی، افت سطح سفره های زیرزمینی، کمبود نزولات جوی و کاهش تولیدات کشاورزی ضرورت اجرای طرح های آبخیزداری را بیش از پیش ضروری کرده است.

وی افزود: یکی از ملزومات در کشور نیمه خشک ایران حفظ منابع طبیعی و فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری است و در صورت اجرایی نشدن این طرح ها امنیت غذایی، شادابی و سلامت جامعه با چالش های اساسی روبرو خواهد شد.

سجادی اظهار داشت: اجرای طرح های آبخیزداری و آب و خاک برای حفظ منافع ملی ضروریست و باعث استفاده صحیح از منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود بهره وری آب می شود.

وی گفت: براساس آمار و اطلاعات موجود تا پایان سال گذشته 24 میلیون و 500 هزار هکتار از عرصه های آبخیز کشور با اجرای بیش از 22 هزار و 500 پروژه و اعتبار 10 هزار میلیارد ریال تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.

