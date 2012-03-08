سهم ایران در تولید علم نانو بیش از سه درصد جهانی

سید مهدی رضایت در حاشیه دومین کنگره ملی نانو داروها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جهان شمول بودن نانو در ارتباط با تاثیر گذاری آن بر مردم و جامعه بیشتر از فناوری هایی مانند IT و BIO است و فناوریهای دیگر را به خدمت می گیرد.

دبیر کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اهمیت نانو فناوری و ورود به موقع ایران در این رشته، گفت : سند راهبردی توسعه و فناوری نانو با تدوین برنامه های مختلف به تصویب دولت رسید و فراتر از آن چند دوره سند اجرا و ارزیابی شد و برنامه های مشخص تا چند سال آینده برای آن تعریف شده است.



رضایت با اشاره به اینکه بر اساس این سند؛ نانو باید در کیفیت زندگی مردم موثر باشد، عنوان کرد: از نظر فناوری نانو، باید جایگاه پانزدهم را در جهان داشته باشیم و اولویتها و شاخصهای مورد نظر در فناوری نانو مشخص شده است.



دبیر کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت افزود: 20 دانشگاه در کشور در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته نانو دانشجو می پذیرند و 11 دانشگاه نیز ارائه دهنده دکترای تخصصی هستند و تعداد محققان کشور در این رشته اعم از استاد و دانشجو بیش از 15 هزار نفر است.



دومین کنگره نانوداروها از تا 18 اسفندماه در سالن شهدای دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار می شود.

