نخستین نشست ستاد روز انس با طبیعت استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست ستاد روز انس با طبیعت استان قزوین با حضور معاونان و روسای ادارات محیط زیست استان قزوین و نمایندگانی از سایر ادارات و ارگان ها صبح پنجشنبه در محل سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین برگزار شد.



عبدالحسین مظفری معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان قزوین در این نشست ضمن اشاره بر ضرورت اطلاع رسانی و ارتباط نزدیک تر با رسانه های جمعی و صدا و سیما در رابطه با 13 فروردین و روز انس با طبیعت، از روسای ادارات محیط زست شهرستان ها خواست ضمن همکاری شهرداری ها و دستگاههای ذیربط تدابیر لازم را به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و طبیعت در روز انس با طبیعت اتخاذ کنند.



مظفری بیان کرد: تهیه بروشور، پخش تیزر از طریق صدا و سیما، ارسال پیامک و توزیع کیسه های زباله در مبادی خروجی شهرهای استان و تعبیه سطل زباله در مکان های مناسب با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهر قزوین از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و آلوده نکردن طبیعت استان در روز 13 فروردین انجام خواهد شد.