به گزارش خبرگزاری مهر دانیال صمدی‌ زاده در خصوص تمهیدات نیروی انتظامی برای جلوگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال اظهارداشت: همه ساله در چهارشنبه آخر سال شاهد برخی بی‌نظمی‌ها توسط برخی افراد هنجارشکن هستیم که نیروی انتظامی به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی با تهیه ‌کنندگان، توزیع ‌کنندگان، فروشندگان و نگهداری کنندگان این مواد برخورد قاطع خواهد کرد.



وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعاتی را در این خصوص در اختیار پلیس قرار دهند تا اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی توسط ماموران انجام شود.



صمدی زاده تصریح کرد: با فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال برخی بی‌نظمی‌ها و اخلال در عبور و مرور در معابر و خیابان‌ها از سوی برخی نوجوانان و جوانان صورت می گیرد که افروختن آتش در خیابان‌ها یکی از این موارد است که با آن برخورد می‌شود.



رئیس مرکز اطلاع ‌رسانی فرماندهی استان قزوین تصریح کرد: افروختن آتش در آستانه پایان سال و فرا رسیدن سال نو به پیروی از یک سنت قدیمی، مراسم خرافی پریدن از آتش که برگرفته از آئین زرتشت است و توسط نوجوانان و جوانان انجام می‌شود به مرور زمان با رفتارهای پرخطر استفاده از مواد محترقه غیرمجاز و انجام اعمال مغایر با شئونات همراه شده که در شأن جامعه اسلامی نیست.



صمدی‌زاده گفت: برخی از عناصر فرصت‌طلب و سودجو در این روز اقدام به ساخت، تهیه و توزیع مواد محترقه و پخش آن در بین جوانان و نوجوانان می‌کنند که متأسفانه این مواد به دلیل ایجاد هیجان خاص بین قشر جوان با وجود اطلاع‌ رسانی‌های مکرر از سوی رسانه‌های گروهی مبنی بر تبعات سوء و خسارات مالی و صدمات جسمی ناشی از همچنان شاهد استفاده از مواد محترقه و منفجره توسط برخی افراد هستیم.



وی یادآورشد: در روز چهارشنبه آخر سال با افرادی که در نظم عبور و مرور و امنیت جامعه اخلال ایجاد کنند برخورد قاطع قانونی می شود افرادی که در این روز توسط پلیس دستگیر شوند تا ۱۵ فروردین سال ۹۱ در بازداشت خواهند بود.



رئیس مرکز اطلاع‌ رسانی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: خودروهایی که در روز چهارشنبه انضباط عبور و مرور را مختل کنند تابع این قانون هستند و تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه سال ۹۱ در پارکینگ متوقف خواهند شد.